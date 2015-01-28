آبهای زیرزمینی به درستی حفاظت نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی صبح چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از آبهای زیر زمینی این شهرستان اظهارداشت: اهمیت آب های زیر زمینی و حفاظت از آب یک بحث بسیار جدی در کشور است که به دلیل کاهش بارندگی و استفاده نادرست از آب این مسئله بحرانی تر شده است.

وی تاكید كرد: تمام دستگاه ها موظف هستند با همدلی و همکاری، تمهیدات لازم را برای حفاظت و صیانت از آبهای زیر زمینی داشته باشند.

فرماندارشهرستان بویین زهرا گفت: کلیه چاه های پروانه دار شهرستان باید مجهز به کنتور هوشمند شوند.

این مسئول در ادامه ضمن تبریک پیشاپیش ایام ا... دهه فجر افزود: ایام ا... دهه فجر فرصت مناسبی است تا اهمیت آبهای زیر زمینی و حفاظت و صیانت از آن برای مردم بازگو شود.

قاسمی ادامه داد: یکی از ایرادهایی که به مسئولین وارد است این است که نتوانسته ایم به درستی از آبهای زیر زمینی حفاظت کنیم.

وی از دستگاه های مربوطه خواست تا پایان بهمن ماه کلیه احکام قضایی صادره از در رابطه با مسدود کردن چاههای غیر مجاز را اجرایی و نسبت به صدور احکام دیگر چاه های غیر مجاز پیگیریهای لازم و جدی را داشته باشند.

فرماندار بوئین زهرا همچنین تاكید كرد که با قدرت تمام نسبت به جلوگیری از کشت های جالیزی در چاههای غیر مجازشهرستان اقدام شود.

در حال حاضر، در شهرستان بویین زهرا تعداد ۲۳۰۰ چاه کشاورزی وجود دارد.