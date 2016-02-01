نکاتی که پیش از خرید ساعت هوشمند باید در نظر بگیرید

باشگاه خبرنگاران نوشت: به اعتقاد بسیاری از کاربران در شرایط فعلی ساعت هوشمند با توجه به قیمت خود یک کالای لوکس به شمار می‌رود. پس تلاش کنید محصولی را مطابق با نیاز خود انتخاب کنید تا در ازای هزینه‌ی پرداختی دقیقا آن چیزی که نیاز دارید را خریداری کنید. البته می‌توان گفت تمامی ساعت‌های هوشمند از بلوتوث، محافظ نمایشگر، قابلیت سفارشی‌سازی، قابلیت ضدآب، امکان بروزرسانی و گارانتی معتبر برخوردار هستند.



* پیش از خرید محصول حتما طراحی، کیفیت ساخت و قابلیت سفارشی‌سازی ساعت هوشمند را بررسی کنید تا بتوانید براساس سلیقه‌ی خود انتخاب درستی داشته باشید. طراحی و راحتی ساعت هوشمند اهمیت زیادی دارد و از طرف دیگر قابلیت سفارشی‌سازی آن نیز اهمیت بالایی دارد. معمولا مدل‌های فلزی نسبت به مدل‌هایی با بند چرمی یا پلاستیکی قیمت بالاتری دارند.



* یکی از مهمترین آیتم‌های انتخاب یک ساعت هوشمند به سیستم عامل آن باز می‌گردد. محصولات موجود در بازار از سیستم عامل‌های آی‌او‌اس، اندروید ور، تایزن و... پشتیبانی می‌کنند. پیش از خرید درباره‌ی هر کدام از این اکوسیستم‌ها و مزایا و معایب آنها تحقیق کنید.



* حتما از سازگاری گوشی خود با ساعت هوشمند مطمئن شوید. برخی از ساعت‌ها تنها با مدل‌های خاص یا سیستم عامل‌های مشخص سازگار می‌شوند که باید حتما به این موضوع توجه داشته باشید. برخی از ساعت‌های هوشمند تنها از یک سیستم عامل پشتیبانی می‌کنند، اما بسیاری مدل‌ها نیز از چند پلتفرم مختلف پشتیبانی کرده و با همه آنها سازگارند.



* عمر باتری، اندازه و کیفیت نمایشگر نیز اهمیت زیادی دارد. سعی کنید فارغ از تعصب نسبت به برند خاص به این ویژگی‌ها توجه کنید تا بتوانید بسته‌ به نحوه‌ی کارایی ساعت و میزان استفاده‌ی شما از آن، انتخاب خوبی داشته باشید.



* تلاش کنید پیش از خرید، به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های معتبر مراجعه کرده و از نزدیک ساعت‌های مورد نظر را دقیق بررسی کنید و در نهایت براساس میزان بودجه و نوع نیاز خود بهترین گزینه را خریداری کنید.