سفر روحانی به رم و فرانسه ضربه سنگین به اقتصاد مقاومتی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی پیش از ظهر شنبه در اولین کارگاه آینده پژوهی جنگ نرم که در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) و با حضور اساتید بسیجی دانشگاه‌ها برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: اکنون با مسئله نفوذ روبه‌رو هستیم و مقام معظم رهبری به مراتب خطر نفوذ را تذکر داده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن تمام سلاح‌هایش از جنگ نظامی تا جنگ اقتصادی برای نابودی ما به کار گرفته است، گفت: در همه این جنگ‌ها دشمن با شکست مواجه شده است و به این خاطر است که مسئله نفوذ مطرح می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دشمن از همه ترفندهای خود استفاده کرده، افزود: رئیس جمهور آمریکا خود اعلام کرد که تحریم‌ها دیگر اثری بر ایران نداشت.

وی تصریح کرد: نفوذ یعنی اینکه دشمن در شکل دوستی وارد عمل می‌شود ولی همچنان دست از کینه توزی‌های خود برنمی‌دارد چنانچه می‌بینیم بعد از برجام ۴ قانون علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند و ۱۱ قانون دیگر نیز در کنگره آمریکا در حال تصویب است که یکی از این قوانین براندازی نظام جمهوری اسلامی است و در بودجه ۲۰۱۶ آمریکا ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار برای ایران و ۴ کشور برای دموکراتیزه کردن آن‌ها تصویب کردند.

نقدی با تأکید بر اینکه دشمن خوی استکباری دارد و در ابراز دوستی‌های خود هم نمی‌تواند صادق باشد، گفت: نفوذ دو بعد فردی و جریانی دارد که در بعد فردی جاسوسانی را تربیت می‌کنند که می‌توانند بر شخصیت‌هایی در داخل کنترل داشته و بر تصمیم گیری‌های آنان اثر بگذارند مانند جیسون رضائیان که از اطلاعات خانوادگی افراد درجه یک کشور خبر داشت و تصمیم‌هایی را هم جهت دهی می‌کرد و آمریکا حاضر شد بابت این جاسوس خود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از پول‌های ایران را آزاد و تحریم بانک سپه را هم لغو نماید.

وی در خصوص نفوذ جریانی عنوان کرد: این نفوذ القا و تلقین تفکر و باور است به این صورت که مخوف‌ترین سازمان‌های جاسوسی دنیا که همه جنایتی را انجام می‌دهند خود را در شکل سازمان‌های مردم نهاد درآورده و با شکلی مردم پسند در عرصه‌های مختلف به القای تفکرات خود می‌پردازند.

نفوذ صورت گرفته است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه این سازمان‌ها در بالاترین سطوح از مسئولان ما نفوذ کردند، افزود: برای این کار حتی از بودجه و امکانات خود ما استفاده کردند بنابراین نفوذ در آینده رخ نمی‌دهد بلکه نفوذ صورت گرفته است و به گفته امام خمینی(ره) زمانی که افراد ثروتمند و قدرت‌طلب در رأس قرار بگیرند امکان همیاری با دشمن بیشتر و راه نفوذ فراهم‌تر می‌شود.

وی خطاب به اساتید بسیجی گفت: شما در بستر اندیشه فعالیت دارید اما بدانید متأسفانه در دانشگاه‌ها دانشجویان را به‌گونه‌ای تربیت می‌کنند که نفوذ را به راحتی می‌پذیرند و این به دلیل آن است که دیانت، تقوا و جهاد در پای منبر در مساجد و لابی کردن و توازن قدرت به عنوان علم را در دانشگاه می‌آموزند.

خطر ایجاد اندیشمندان سازشکار به جای اندیشمندان جهادگر

نقدی تأکید داشت این مسئله در دانشگاه‌ها باید حل شود که خطر مهمی است و باعث می‌شود به جای آنکه اندیشمندان جهادگر تربیت یابند اندیشمندان سازشکار به وجود می‌آیند.

وی با بیان اینکه با نفوذ در کشور به دنبال یکسری القاها هستند، تصریح کرد: پیشرفت اقتصادی ایران در گرو رابطه با امریکا، نشاط و رفاه و آرامش جامعه در گرو سبک زندگی غربی، بسیجیان و نیروهای حزب الله انسان‌هایی افراطی و بی‌منطق و اینکه امریکا دیگر آن آمریکای سابق نیست از جمله این القاها عنوان کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: دشمن برای جا انداختن این القاها در جامعه ما علاوه بر تبلیغ و حرف وارد عمل هم می‌شود که می‌توان از آن به قتل‌های زنجیره‌ای، اسیدپاشی و حمله به سفارت‌خانه عربستان اشاره کرد؛ فعالان جنگ نرم در کشور باید این گزاره‌ها را در افکار عمومی اصلاح کنند تا مردم بفهمند که همه این القاها دروغ است.

سفر به رم و فرانسه خنجری به پیکر اقتصاد مقاومتی بود

نقدی در بخشی از سخنان خود ابراز داشت: سفر رئیس جمهور به رم و فرانسه خنجری به پیکر اقتصاد مقاومتی بود و ضربه سنگینی به این اقتصاد وارد ساخت که اگر بر این اساس جلو برویم باید دانشگاه‌های فنی در کشور تعطیل و به جای ایجاد مراکز علمی و پژوهشی در کشور کارگرانی را تربیت کرده و برای کار به خارج از ایران بفرستیم.

وی با بیان اینکه فرانسه از اول انقلاب با ما دشمنی کرده، پناهگاه اصلی منافقین بوده است، در جریان فتنه حامی اصلی فتنه گران و در تحریم‌ها نیز بی‌تقصیر نبوده و در مذاکرات ۵+۱ گاهی تندتر از آمریکایی‌ها برخورد می‌کرده چرا باید پول نفت را در اختیارشان بگذاریم و چرا فرانسه‌ای که در حال ورشکستگی قرار دارد ایران را بازاری برای آن کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این کشورها خدمت‌های ما را این‌گونه جواب می‌دهند که در همان هفته‌ای که رئیس جمهور کشورمان در فرانسه است به ضد انقلاب ایرانی جایزه شوالیه می‌دهند و در استقبال رئیس جمهور کشورمان وزیر خارجه شان را می‌فرستند، با رئیس جمهور در ایتالیا زیر چکمه مجسمه فردی که متجاوز به ایران بود مصاحبه می‌کنند؛ این‌ها ثمره کار همین نفوذی‌ها است.

افت شاخص‌ها در کشور دستاورد تعامل با غرب است

وی عنوان داشت: آیا این اقتصاد مقاومتی است که ۱۲۸ میلیارد دلار پول برای خرید ایرباس بدهیم، خرید ایرباس چه تحولی در اقتصاد داشته که تیتر این روزهای اخبار ما می‌شود مگر نباید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ما راه بیفتند.

نقدی با بیان اینکه دشمن با این القاهای خود، ما را چپاول می‌کند و باید جلوی آن گرفته شود، ابراز کرد: تمام شاخص‌های ما افت داشته است که این دستاورد تعامل با غرب است.

وی با بیان اینکه کشور ما دارای سرمایه‌های بی‌نظیری است که باید مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: ایران از استثنایی‌ترین کشورها در جهان است که از ۶‌ عنصر برای اقتصادی شکوفا و پیشرفته برخوردار است و هیچ بهانه‌ای برای کمبود ندارد اما مشکل‌ در فرهنگ کار و تلاش، خودباوری، همت و مدیریت و برنامه‌ریزی است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: نه فقط منطق اقتصاد مقاومتی بلکه هر عاقلی که اقتصاد بداند می‌فهمد سرمایه به دنبال سود می‌گردد نه به دنبال سیاست.

وی گفت: آمریکا روزانه ۲۰‌ هزار میلیارد دلار بدهی دارد و اگر منابع نفتی عربستان، کویت و لیبی را ندزدد نابود می‌شود، امریکا با دزدی سرپا است.

نیروهای حزب‌اللهی و مجاهد در انتخابات اسفندماه متحد شوند

نقدی در خصوص انتخابات پیش رو با اشاره به گفته رهبری که آمریکا به این انتخابات چشم دوخته است، اظهار داشت: با خطر نفوذ در این انتخابات روبه‌رو هستیم.

وی تأکید کرد: معیار اصلی انتخاب انسان‌هایی باشند که در برابر نفوذ بیگانه بایستند و باید روشنفکری‌ها در این خصوص صورت بگیرد؛ نیروهای حزب‌اللهی، مجاهد و ضد استکبار در انتخابات اسفندماه متحد و همفکر شوند.