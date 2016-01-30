فیلمبرداری «نگار» به نیمه رسید/ ادامه کار در گلخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، رامبد جوان و گروه سازنده فیلم «نگار» که از اواخر آذر ماه کار خود را آغاز کرده‌اند، این روزها با حضور نگار جواهریان، محمدرضا فروتن و مانی حقیقی به گلخانه‌ای واقع در شمال تهران رسیده‌اند.

به زودی این فیلم داستانی معمایی، همزمان با فیلمبرداری بهرام بدخشانی روی میز تدوین قرار می‌گیرد. در خلاصه داستان فیلم آمده است: ما به این ته سیگار رژ لبی مشکوکیم. اما

این به ما کمکی نمی‌کنه!

در این فیلم نگار جواهریان، محمدرضا فروتن، مانی حقیقی، آتیلا پسیانی، فریبا کامران، علیرضا شجاع نوری، افسانه بایگان، اشکان خطیبی، علیرضا آقاخانی، محمود کریمی، ایلیا کیوان، شایان کامروز، عیسی حسینی ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از کارگردان و تهیه‌کننده: رامبد جوان، مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، طراح گریم: سودابه خسروی، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه: امیرحسین، قدسی، طراح لباس: نگار نعمتی، دستیار اول و برنامه‌ریز: مانفرد اسماعیلی، جلوه‌های ویژه: حمید رسولیان، منشی صحنه: غزل رشیدی، مدیر تولید: شهرام زاهدی، عکاس: مریم تخت‌کشیان، مشاور رسانه‌ای: نازنین قنبری، دستیار کارگردان: مهدی شاه حسینی، دانیال غفارزاده، فیلمبردار پشت صحنه: ابوالفضل کاهانی.