به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان وضعیت پیش آمده برای سیبزمینیکاران نتیجه عدم توجه دولت به تولید این محصول است. برهمین اساس، دولت چه برنامهای برای ساماندهی این وضعیت دارد؟ اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال حدود ۴۶۰ هزار تن سیبزمینی از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد رشد داشته است.
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه در سال جاری تصویب شد که یارانهای برای صادرات سیبزمینی اختصاص داده شود، افزود: متاسفانه به علت محدودیتهای موجود، اعتبار یارانه تخصیص داده نشد.
کشاورز با اشاره به اینکه در برخی مناطق مانند اردبیل، مدیریت شرایط باعث ساماندهی اوضاع شد، گفت: تولیدکنندگان اردبیلی حدود ۱۰۰ هزار تن سیبزمینی به جمهوری آذربایجان صادر کردند و همین ساماندهی صادرکنندگان باعث شد که در اردبیل تقریبا مشکلی از لحاظ قیمت و نیاز به مداخله دولت پیش نیاید.
وی با بیان اینکه در برخی مناطق مباحثی مطرح شد که خیلی واقعیت نداشت، درباره میزان خرید تضمینی سیبزمینی نیز گفت: امسال کمتر از ۱۸ هزار تن سیبزمینی از کشاورزان خریداری شد که این میزان نسبت به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید کشت پاییزه اصلا عددی نیست.
معاونت امور زرارعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مشکل قیمت و فراوانی محصول سیبزمینی کماکان وجود دارد، اضافه کرد: در سالهای ۹۳ و ۹۴ ما برای کشت پیاز و سیبزمینی در همه مناطق برنامه تهیه کردیم و برای آنان سهمیه فصلی و منطقهای در نظر گرفتیم.
کشاورز اضافه کرد: قبل از شروع کشت نیز با بخش خصوصی و انجمن سیبزمینی درباره مسائل مختلف از جمله سهمیه هر استان گفتگو و سپس این موارد به استانها ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد موارد ابلاغ شده عینا رعایت شده است، گفت: به عنوان مثال در دو استان اردبیل و همدان که قطب تولید این محصول در کشور هستند، موارد ابلاغ شده بند به بند رعایت شد.
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه مواردی جزئی باعث شد که ما در کنترل تولید سیبزمینی موفق عمل نکنیم، اظهار داشت: به عنوان مثال، برخی از کشاورزان اصفهانی که به دلیل کمبود آب، امکان تولید سیبزمینی را نداشتند، به استان لرستان رفته، در آنجا زمینی اجاره کردند و به کشت مشغول شدند که همین باعث شد پیشبینی ما درباره تولید بهم بخورد، ضمن اینکه موارد این اتفاق علاوه بر استان لرستان در استان کرمانشاه نیز مشاهده شده است.
کشاورز با بیان اینکه برخی پدیدههای طبیعی هم قابل پیشبینی نیستند، افزود: به عنوان مثال، همواره در شهرستانهای جیرفت و کهنوج محصول در آذرماه دچار سرمازدگی میشود اما سال گذشته چنین سرمایهای پیش نیامد و بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تن به میزان تولید این منطقه افزوده شد.
وی با تاکید بر اینکه ما اجازه نداریم تولید سیبزمینی را کم کنیم، گفت: سیبزمینی بعد از گندم بالاترین مصرف سرانه را در کشور دارد و دومین خوراک مردم محسوب می شود.
کشاورز تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی قصد دارد سختگیریها را برای کنترل سطح کشت سیبزمینی به خاطر سیبزمینیکاران افزایش دهد و با تدبیر و نظم برای عرضه، شرایط را کنترل کند.
سال آینده نیازی به واردات گندم نیست
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه ۹۴ درصد بسته وارداتی کالاهای کشاورزی مربوط به ۸ محصول است و این ۸ محصول ۸۵ درصد انرژی مصرفی جامعه را تشکیل میدهند، اظهارداشت: در ۹ ماهه اول امسال واردات این ۸ محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد کاهش داشته است.
کشاورز با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۱۰.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شد، گفت: امسال میزان تولید گندم به ۱۱.۵ میلیون تن و ضریب خوداتکایی ما به ۸۵ درصد رسید.
وی با اشاره به اینکه نیاز به واردات گندم در سال جاری حداکثر یک تا ۱.۵ میلیون تن پیشبینی شده بود، گفت: آمار نشان میدهد تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم وارد کشور شده است، ضمن اینکه با توجه به افزایش تولید و ذخایر مطلوب برای سال آینده نیازی به واردات گندم نداریم.
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه میزان تولید جو در سال جاری با افزایشی ۱۱ درصدی همراه بوده است، افزود: در مورد برنج نیز علیرغم اینکه سیاست ما عدم حمایت از توسعه کشت این محصول در استانهایی جز گیلان و مازندران بوده است، با افزایش تولید این محصول مواجه هستیم.
کشاورز با اشاره به اینکه کمبود آب و توصیه وزارت جهاد کشاورزی سبب کاهش حدود ۱۶۰ هزار هکتاری سطح زیرکشت برنج در کشور شده است، گفت: علیرغم این مسائل، در تولید شلتوک از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال قبل به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاری رسیده است.
وی اضافه کرد: سال گذشته تولید شکر ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تن بوده که پیشبینی میکنیم امسال این عدد به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد.
معاون وزیر جهادکشاورزی، آمار واردات ۹ ماهه اول امسال برخی محصولات کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در سالجاری واردات گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد، نسبت به سال ۹۲، ۶ درصد و نسبت به ۹۱، ۵۵ درصد کاهش یافته است.
کشاورز ادامه داد: واردات گندم هم در ۹ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، ۴۳ درصد، نسبت به ۹۲، ۶۶ درصد و نسبت به ۹۱، ۴۳ درصد کاهش یافته است، ضمن اینکه واردات شکر در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال ۹۳، ۴۰ درصد، نسبت به سال ۹۲، ۵۰ درصد و نسبت به ۹۱، ۵۵ درصد کاهش داشته است.
کشت کلزا ۲ برابر شد
وی با بیان اینکه بذر کلزا با تنوع بسیار زیاد در اختیار کشاورزان قرار داده شده است، تصریح کرد: با حمایتهایی که از کشاورزان شده، شاهد رونق کلزا در دو سال آینده خواهیم بود، ضمن اینکه در سال جاری دو برابر سال گذشته کشت انجام شده است.
معاون وزیر جهادکشاورزی درباره پیشبینیهای انجام شده برای میزان تولید این محصول افزود: پیشبینی ما برای تولید کلزا در بهار سال آینده ۱۴۰ هزار تن است.
کشاورز همچنین با اشاره به واردات ۴ رقم بذر پنبه به کشور گفت: این کار سبب افزایش تولید پنبه در کشور شده است و یکی از برنامههایی که در حال حاضر ما دنبال میکنیم، معرفی گروههای علوفهای جدید است که این کار با همکاری بخش تحقیقات و همچنین بخش دام وزارت جهاد انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: از سال آینده اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی ۸ محصول اساسی و همچنین سیبزمینی به طور جد در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد.
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه افزایش تولید دانههای روغنی به طور قطع و یقین یکی از اقدامات جدی ما در سال آتی خواهد بود، گفت: حتی اگر ما با مشکل روغن در کشور مواجه نبودیم، باید کلزا را وارد کشاورزی خود میکردیم؛ چه برسد به اینکه در حال حاضر به شدت در زمینه روغن مشکل داریم.
کشاورز با اشاره به اینکه دانه کلزا بیش از ۴۰ درصد روغن دارد که کیفیت آن نیز بسیار عالی است، گفت: هر محصولی که بعد از کلزا کشت شود، بین ۱۵ تا ۲۷ درصد افزایش تولید خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه طرح تدوین شده برای دانههای روغنی و کلزا، طرحی ۱۰ ساله است، افزود: پیشبینی میشود بعد از ۱۰ سال با در نظر گرفتن رشد جمعیت ضریب خوداتکایی تولید روغن در کشور به حدود ۷۰ درصد برسد.
به گفته معاون وزیر جهادکشاورزی، ضریب خوداتکایی روغن در کشور در حال حاضر عددی بین ۶ تا ۷ درصد است.
توافق با قزاقستان و روسیه برای انجام کشت فراسرزمینی
کشاورز درباره کشت فراسرزمینی هم اظهارداشت: ما با قزاقستان توافقاتی در این زمینه داشتهایم و برخی از شرکتهای ایرانی در آنجا کار خود را آغاز کردهاند، ضمن اینکه با کشور روسیه نیز در این باره به تفاهم هایی رسیدهایم.
وی با بیان اینکه با کشورهای صربستان و اوکراین نیز مذاکراتی در این زمینه انجام شده اما هنوز به قطعیت نرسیده است، گفت: این مسئله درباره چند کشور آفریقایی نیز مطرح است اما هنوز چیزی قطعی نیست.
معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: تولید محصولاتی که در داخل کشور امکان توسعه آنها وجود ندارد از جمله برنج، ذرت و روغن در کشت فراسرزمینی مورد توجه است.
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