بانوی سنگ نورد قمی در بین ۳ سنگ نورد برتر کشور قرار گرفت

مهدی مصطفی لو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم سنگ نوردی بانوان قم که در مسابقات سنگ نوردی قهرمانی بانوان کشور گرامیداشت دهه فجر در سمنان شرکت کرده بود عملکرد خوبی داشت و نمایندگان این تیم در جمع برترین‌ها قرار گرفتند.

وی افزود: شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر در ماده سرعت و در رده سنی آزاد برگزار شد و تیم سنگ نوردی بانوان قم در رشته « سرطناب» در این مسابقات با حریفانش رقابت کرد.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم گفت: سیما سلطانی بانوی سنگ نورد قمی موفق‌ترین عضو تیم سنگ نوردی قم بود که توانست با کسب حد نصابی قابل توجه مقام سوم این دوره از مسابقات را به دست آورد.

مصطفی لو بیان داشت: مبینا آرمیده دیگر سنگ نورد موفق قمی بود که با حضور در جمع برترین‌ها پس از سیما سلطانی به مقام چهارم این مسابقات دست پیدا کرد.

وی عنوان کرد: علاوه بر آرمیده و سلطانی، پریسا قهرمانی مطلق،‌ بیتا زنجانی و فاطمه زرین آبادی به عنوان سنگ نورد و سمیه عزیزخانی به عنوان سرپرست تیم سنگ نوردی استان قم را در این پیکارها همراهی کردند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم تصریح کرد: در این رقابت‌ها ۴۵ سنگ نورد از ۱۱ استان و سه باشگاه مختلف سنگ نوردی کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند تا چهره ۸ سنگ نورد راه یافته به مرحله فینال این مسابقات مشخص شود و نفرات برتر پس از برگزاری دور پایانی شناسایی شدند.