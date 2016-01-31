به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مجموعه بازیگران «در کانون توجه» و «دانتون ابی» جوایز اصلی بیست و دومین مراسم انجمن بازیگران را که یکشنبه شب در لس‌آ‌نجلس برگزار شد، از آن خود کردند، اما نکته اصلی توجه بالا نسبت به گوناگونی نژادی، آن هم مخصوصا بعد از بحث «#اسکار‌خیلی‌سفید‌است» بود که جوایز امسال اسکار را در بر گرفته است.

ادریس البا در حالیکه کنار هم‌بازی جوانش در فیلم «هیولاهای بی‌سرزمین» روی صحنه رفته بود تا کلیپی از این فیلم جنگ داخلی آفریقا را نشان دهد گفت: خانم‌ها و آقایان، به تلویزیون متنوع خوش آمدید.

البا که برای نقش‌آفرینی‌اش در «هیولاهای بی‌سرزمین» نامزد دریافت جایزه اسکار نشد، چهره اصلی شب جوایز انجمن بازیگران بود و یک جایزه بازیگر مکمل برای این فیلم و یک جایزه دیگر هم برای «لوتر» به خانه برد. از دیگر برنده‌های اقلیت نژادی می‌توان به وایولا دیویس، کویین لطیفا و اوزو آدوبا اشاره کرد.

«در کانون توجه» برنده جایزه بهترین مجموعه بازیگران و دست اندرکاران در یک فیلم شد که تقریبا مترادف با جازه اسکار بهترین فیلم است. این تیم داستان گزارشگران روزنامه بوستون گلوب را تعریف می‌کند که مساله سو‌ءاستفاده جنسی در کلیسای کاتولیک را مورد تحقیق قرار می‌دهند. مارک روفالو موقع دریافت جایزه از قربانیان و بازماندگان سوءاستفاده صحبت کرد و گفت: این فیلم به آن‌ها اجازه می‌دهد در دنیایی که نسبت به آن‌ها نابینا بوده، دیده شوند.

لئوناردو دی‌کاپریو برای اولین بار در مسیر حرفه‌ای بازیگری‌اش به عنوان برنده روی صحنه جوایز انجمن بازیگران آمریکا رفت و جایزه بهترین بازیگر را برای ایفای نقش در فیلم «بازگشته» دریافت کرد. او از بازیگران گذشته و حال تجلیل کرد و گفت یادش می‌آید وقتی ۱۵ سال داشت شروع به مطالعه تاریخ سینما کرد. او اضافه کرد: برای بازیگران جوان می‌گویم، شما را تشویق می‌کنم تاریخ سینما را تماشا کنید. ما روی شانه‌های غول‌ها ایستاده‌ایم.

بری لارسون هم اولین جایزه انجمن بازیگرانش را برای ایفای نقش مادری که از پسرش حفاظت می‌کند در فیلم «اتاق» دریافت کرد. او با اشاره به دیگر بازیگران حاضر گفت: وقتی فیلم‌های شما را تماشا می‌کردم باعث می‌شد کمتر احساس تنهایی کنم.

آلیسیا ویکاندر بازیگر سوئدی هم یکی دیگر از کسانی بود که اولین جایزه انجمن بازیگرانش را دریافت می‌کرد. او برای ایفای نقش گرد وگنر در فیلم «دختر دانمارکی» برنده جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد. او گفت وقتی بازی کردن و تمرین بازیگری مادرش را دید، عاشق این حرفه شد.

در بخش تلویزیون هم «دانتون ابی» که در حال حاضر فصل آخر آن روی آنتن است، برنده دومین جایزه بهترین مجموعه بازیگران و دست اندرکاران شد. لزلی نیکول که در این سریال نقش خانم پتمور آشپز را بازی می‌کند، به نیابت از بازیگران بریتانیایی این سریال، از بازیگران آمریکایی به خاطر اینکه هرسال با «مهربانی و عطوفت» به آن‌ها خوش‌آمد می‌گویند، تشکر کرد.

سریال «نارنجی سیاه جدید است» محصول نت‌فلیکس و آدوبا ستاره آن، دوباره پیروزی سال گذشته خود را تکرار کردند و برنده جوایز بهترین مجموعه بازیگران و دست اندرکاران یک کمدی و بهترین بازیگر زن کمدی تلویزیون شدند.

جفری تمبور که در قفسه جوایزش یک امی و گلدن گلوب هم دیده می‌شود، جایزه بهترین بازیگر مرد سریال کمدی را برای ایفای نقش در «شفاف» از آن خود کرد. کویین لطیفا هم دومین جایزه انجمن بازیگران خود را برای ایفای نقش بسی اسمیت خواننده در «بِسی» به دست آورد.

کوین اسپیسی در نقش فرانک آندروود سیاست‌مدار حقه‌باز آمریکایی سریال «خانه پوشالی» محصول نت‌فلیکس جایزه بهترین بازیگر مرد سریال درام را به خانه برد. اسپیسی سخنرانی خود را اینطور آغاز کرد: می‌خواهم از خالق‌مان تشکر کنم. آن خالقی که اینجا روی زمین گیر کرده، بو ویلیمون.

او همچنین کنایه‌ای هم به نظریه نسبیت ((Relativity داشت که اشاره‌ای جالب به این بود که او به تازگی رییس هیات مدیره کمپانی Relativity شده است.

وایولا دیویس هم برای ایفای نقش آنالیس کیتینگ در سریال «چطور از قتل قسر در برویم» شبکه ای‌بی‌سی دومین جایزه انجمن بازیگرانش را گرفت. تینا فی و ایمی پولر هم جایزه یک عمر دستاورد را به کارول برنت اهدا کردند. تینا فی گفت تماشای «نمایش کارول برنت» در دوران کودکی به آن‌ها «رویای زندگی را داد که می‌توانیم با دوستان‌مان کمدی درست کنیم و پول بگیریم و رییس‌شان هم باشیم!»

یکی از بزرگترین برندگان این شب جوایز، سرویس خدمات پخش آنلاین نت‌فلیکس بود که برای «هیولاهای بی‌سرزمین»، «خانه پوشالی» و «نارنجی سیاه جدید است» روی هم رفته برنده چهار جایزه شد و رقبایش را در هر دو زمینه تلویزیون و سینما پشت سر گذاشت.