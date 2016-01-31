به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب مرکزی، نمایشنامه «زنبورا» نوشته آریستوفان کمدی نویس رومی با ترجمه سیروس شاملو، روز چهارشنبه ۱۴ بهمن در فروشگاه مرکزی شهر کتاب رونمایی می شود.

اين نمايشنامه به تازگی توسط نشر آنگاه با ۱۲۰ صفحه منتشر شده و برای نخستين بار بر پايه زبان اصلی يعني كمدی – فارس ترجمه شده است. اين نمايشنامه پيش از اين، با عنوان زنبوران از زبان انگليسی به فارسی برگردانده شده بود.

سيروس شاملو مترجم اثر و هيوا مسيح حضور از جمله افرادی هستند که در این برنامه به سخنرانی خواهند پرداخت.

برنامه رونمایی از این نمایشنامه روز چهارشنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۱۸ در فروشگاه مرکزی شهر کتاب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان مطهری، نبش کوچه کلاته برگزار می شود.