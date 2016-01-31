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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۲۸

توسط وزیر علوم؛

خط تولید نیمه صنعتی چهار نوع چسب دارویی ضد درد رونمایی شد

خط تولید نیمه صنعتی چهار نوع چسب دارویی ضد درد رونمایی شد

وزیر علوم خط تولید نیمه صنعتی چهار نوع چسب دارویی ضد درد را در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در بازدید از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی حرکت های مهمی در زمینه علم و فناوری آغاز شد و تحولات و دستاوردهای بزرگ امروز در مراکز دانشگاهی و پژوهشی، حاصل برنامه ریزی های دوران آغازین انقلاب اسلامی است.

وزیر علوم افزود: در سال‌های آغازین دهه شصت، برنامه ریزی جدی در زمینه‌های مهندسی زیست فناوری، شیمی، هوافضا، پلیمر، لیزر  و مهندسی ژنتیک  مورد تاکید مسئولان آموزش عالی قرار گرفت و امروز در این علوم پیشرفت زیادی کرده‌ایم و در دنیا جایگاه خوبی داریم .

وی اظهارداشت: باید روابط پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها با یکدیگر و با صنایع  و حوزه‌های کاربرد تقویت شود تا مجموعه نظام علم و فناوری کشور بتواند به نیازهای جامعه پاسخ گوید.

فرهادی تاکید کرد: پژوهشگاه‌های بزرگی مانند پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی که زیر ساخت خوبی دارند باید هماهنگ کننده مراکز پژوهشی کشور باشند و با حمایتی که از آنها می شود بتوانند دانش را تجاری سازی و  محصولات دانش بنیان را به تولید انبوه برسانند.

وی گفت: امروزه کاربرد دانش نوین در همه امور از جمله پزشکی بسیار گسترده است به طوری که از پزشکی بیولوژیک فاصله گرفته و به سمت پزشکی مدرن مبتنی بر استفاده از علوم جدید مانند مهندسی پزشکی پیش می رویم و در مراکز درمانی شاهد استفاده  گسترده از پروتزها و اندام های مصنوعی ساخت بشر هستیم.

 در بازدید وزیر علوم از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، از تولید چهار نوع چسب دارویی پوستی (پچ پوستی) با نام های فنتانیل و دیکلوفناک که در کاهش دردهای التهابی و مفاصل و کتوپروفن و بوپرو نروفین که در کاهش دردهای شدید و بیماریهای سرطانی کاربرد دارند رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، سهم پچ های پوستی در اقتصاد دنیا بیش از ۳۰ میلیارد دلار است و بازار داخلی آن نیز بیش از ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود و  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی پس از کشور آمریکا دومین تولید کننده این پچ های پوستی در جهان است.

کد مطلب 3038358
زهرا سیفی

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