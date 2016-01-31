خط تولید نیمه صنعتی چهار نوع چسب دارویی ضد درد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در بازدید از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی حرکت های مهمی در زمینه علم و فناوری آغاز شد و تحولات و دستاوردهای بزرگ امروز در مراکز دانشگاهی و پژوهشی، حاصل برنامه ریزی های دوران آغازین انقلاب اسلامی است.

وزیر علوم افزود: در سال‌های آغازین دهه شصت، برنامه ریزی جدی در زمینه‌های مهندسی زیست فناوری، شیمی، هوافضا، پلیمر، لیزر و مهندسی ژنتیک مورد تاکید مسئولان آموزش عالی قرار گرفت و امروز در این علوم پیشرفت زیادی کرده‌ایم و در دنیا جایگاه خوبی داریم .

وی اظهارداشت: باید روابط پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها با یکدیگر و با صنایع و حوزه‌های کاربرد تقویت شود تا مجموعه نظام علم و فناوری کشور بتواند به نیازهای جامعه پاسخ گوید.

فرهادی تاکید کرد: پژوهشگاه‌های بزرگی مانند پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی که زیر ساخت خوبی دارند باید هماهنگ کننده مراکز پژوهشی کشور باشند و با حمایتی که از آنها می شود بتوانند دانش را تجاری سازی و محصولات دانش بنیان را به تولید انبوه برسانند.

وی گفت: امروزه کاربرد دانش نوین در همه امور از جمله پزشکی بسیار گسترده است به طوری که از پزشکی بیولوژیک فاصله گرفته و به سمت پزشکی مدرن مبتنی بر استفاده از علوم جدید مانند مهندسی پزشکی پیش می رویم و در مراکز درمانی شاهد استفاده گسترده از پروتزها و اندام های مصنوعی ساخت بشر هستیم.

در بازدید وزیر علوم از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، از تولید چهار نوع چسب دارویی پوستی (پچ پوستی) با نام های فنتانیل و دیکلوفناک که در کاهش دردهای التهابی و مفاصل و کتوپروفن و بوپرو نروفین که در کاهش دردهای شدید و بیماریهای سرطانی کاربرد دارند رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، سهم پچ های پوستی در اقتصاد دنیا بیش از ۳۰ میلیارد دلار است و بازار داخلی آن نیز بیش از ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی پس از کشور آمریکا دومین تولید کننده این پچ های پوستی در جهان است.