مهران مهام تهیه کننده تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال «ویلا» که قرار بود برای نوروز سال ۹۵ در شبکه ۳ ساخته شود ولی متوقف شد، گفت: بعد از اتفاقاتی که برای این سریال رخ داد و ما نتوانستیم سریال را برای نوروز امسال تولید کنیم حالا به دنبال یک نویسنده جدید هستیم.

وی ادامه داد: متن سریال «ویلا» متناسب با ایام نوروز طراحی شده بود و حالا باید به دنبال نویسنده ای باشیم تا کار را با حال و هوای دیگری بازنویسی کند. شاید فیلمنامه برای تعطیلات تابستانی به نگارش درآید.

مهام توضیح داد: بعد از نویسنده به سمت مشخص کردن بازیگران سریال، تولید و تصویربرداری خواهیم افتاد و دیگر عوامل کار از جمله کارگردان را تعیین خواهیم کرد.

تهیه کننده سریال «ویلا» با اشاره به تغییرات دیگری که ممکن است در فیلمنامه این اثر ایجاد شود، یادآور شد: پیش از این حدود یک قسمت از سریال «ویلا» در تهران می گذشت و باقی در سفر او به شمال سپری می شد و حالا ممکن است شخصیت کارمند این سریال روزهای بیشتری را در تهران بگذراند و همچنین مشکلات بیشتری برای سفر خود داشته باشد.

مهام همچنین از پیش بردن یک فیلمنامه دیگر همزمان با فیلمنامه «ویلا» سخن گفت که یک قصه ملودرام است.

وی در پایان از ادامه پیگیری تعیین خسارت های سریال به دلیل توقف و حضور نیافتن یک بازیگر این پروژه سر سریال سخن گفت.