مهران مهام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال «ویلا» که پیش ار این طرح آن را مرضیه برومند برای ایام نوروز ارایه کرده بود، گفت: تاکنون چهار قسمت سیناپس این سریال به نگارش درآمده و همچنین دو قسمت هم از فیلمنامه نوشته شده است.

وی ادامه داد: گروهی به سرپرستی مرضیه برومند مشغول نگارش فیلمنامه این سریال هستند که از جمله آنها می توان به راضیه برومند و گیتی مرتضوی اشاره کرد.

تهیه کننده سریال «ویلا» با اشاره به جزییات دیگری از این اثر بیان کرد: خود مرضیه برومند کارگردانی این سریال را بر عهده دارد و قرار است سریال در ۱۵ قسمت به تولید برسد.

مهام درباره داستان این سریال توضیح داد: سریال «ویلا» یک قصه جاده ای است، داستان درباره کارمندی است که می خواهد تعطیلات خود را در شمال کشور و در یک ویلا بگذراند و همه اتفاقات حول این داستان می چرخد. از آنجایی که این کارمند خودش ویلایی ندارد یکی از چالش های داستان به پیدا کردن این ویلا بازمی گردد.

تهیه کننده سریال «دردسرهای عظیم» با اشاره به تصویربرداری سریال اضافه کرد: حدود دو قسمت از سریال در تهران تصویربرداری می شود که خانواده این کارمند قرار است آماده سفر به شمال شوند. یک قسمت از سریال در شهر کاشان و باقی آن در شمال کشور تصویربرداری می شود.

مهام در پایان درباره این سریال که قرار است در ایام نوروز از شبکه سه سیما نمایش داده شود، گفت: سریال «ویلا» فعلا در مرحله نگارش متن است و امیدوارم از نیمه آذرماه وارد پیش تولید کار شویم.