خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: شهرستان پاکدشت در جنوب استان تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از امکانات اقتصادی مختلف با پدیده مهاجرپذیری روبرو است.
پاکدشت به دلیل همسایگی تهران پذیرای، خیل عظیم خانوادههایی است که برای زندگی به این شهرستان میآیند و همین امر زمینه گسترش و توسعه زیرساختهای این شهرستان را فراهم میکند.
شهرستانی که بیش از سه هزار واحد صنعتی را در خود جایداده است
شهرستان چند صدهزارنفری پاکدشت تا پیش از سال ۷۶، یکی از بخشهای شهرستان ورامین محسوب میشد اما از این سال و با پیگیریهای انجامشده، این منطقه از ورامین جدا و به شهرستان ارتقا پیدا کرد.
پاکدشت بیش از ۶۱۰ کیلومترمربع وسعت دارد که ۲.۳ درصد مساحت کل استان تهران را به خود اختصاص داده و حضور واحدهای تولیدی و اقتصادی زمینه رونق هر چه بیشتر پاکدشت را فراهم ساخته است.
وجود سه هزار واحد صنعتی و نه هزار واحد صنفی، ظرفیتهای بینظیر اقتصادی را در اختیار شهرستان پاکدشت قرار داده که میتواند رونق و توسعه هر چه بیشتر این منطقه را رقم بزند.
پاکدشت قطب اصلی تولید گل و گیاه در استان تهران
وجود معادن شن و ماسه و شهرکهای متعدد صنعتی نیز ظرفیتهای موجود اقتصادی شهرستان پاکدشت را دوچندان کرده و همین امر ضرورت توجه هر چه بیشتر به این شهرستان را یادآور میشود.
شهرستان پاکدشت در زمینه کشاورزی نیز پتانسیلهای بسیاری بالایی دارد، بهطوریکه این شهرستان یکی از قطبهای اصلی تولید گل و گیاه در کشور محسوب شده و بین ۷۵ تا ۸۵ درصد تولید گل استان تهران در پاکدشت انجام میشود.
شهرستان پاکدشت بهعنوان قطب صنعتی استان تهران، نقش مهمی را در رونق اقتصادی این استان دارد اما مردم این منطقه با مشکلات متعدد و قابلتوجهی روبرو هستند.
مردمی که دغدغه و انتظارات بالایی دارند
مردم شهرستان پاکدشت در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتظارات و دغدغههایی رادارند و از داوطلبان نمایندگی مجلس میخواهند که برنامههای خود را برای عملیاتی شدن این دغدغهها بیان کنند.
شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی دارای یک کرسی نمایندگی است که برای تصاحب این کرسی، ۲۶ نفر ثبتنام کردند که تاکنون صلاحیت ۱۳ نفر تأییدشده است.
حل مشکلات سرمایهگذاران و فعالان تولیدی، راهاندازی پایانههای صادراتی و توسعه صادرات محصولات تولیدی پاکدشت، راهاندازی پروژه متروی تهران-پاکدشت، تعیین تکلیف اتوبان شهید بابایی به پاکدشت، ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی، توسعه زیرساختهای ورزشی و آموزشی ازجمله دغدغهها و نیازهای مردم شهرستان پاکدشت است.
از تمامی ظرفیتهای اقتصادی شهرستان پاکدشت استفاده نمیشود
حسن کردبچه یکی از شهروندان شهرستان پاکدشت در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شهرکهای صنعتی متعدد و حضور سرمایهگذاران مختلف، زمینه توسعه و رونق هر چه بیشتر شهرستان پاکدشت و استان تهران را فراهم میکند.
وی افزود: امروز فعالان تولیدی و اقتصادی شهرستان پاکدشت با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدمحمایت کافی سبب شده تا از تمامی ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان بهدرستی استفاده نشود.
کردبچه ادامه داد: بر اساس آمارها، تعداد قابلتوجهی از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان پاکدشت بهصورت نیمه فعال هستند، درحالیکه این شهرستان میتواند در این زمینه فعالیت بیشتری را کند.
وی بیان داشت: گسترش و توسعه فعالیتهای واحدهای صنعتی و تولیدی و حضور سرمایهگذاران جدید در شهرستان باید از دستور کارهای جدی نماینده آتی این شهرستان باشد.
زیرساخت های جاده ای در پاکدشت توسعه یابد
توحید عبدالهی یکی دیگر از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گسترش زیرساختهای جادهای یکی از انتظارات و مطالبات مردم شهرستان پاکدشت است.
وی افزود: امروز شهرستان پاکدشت به دلیل همجواری با پایتخت و وجود واحدهای صنعتی و تولیدی مختلف، هزاران تردد را در خود میبینید و همین امر گسترش و توسعه راههای جادهای این شهرستان را ضروری میسازد.
عبدالهی ادامه داد: قرار گرفتن شهرستان پاکدشت در مسیر جاده تهران به مشهد نیز بر حجم تردد وسایل نقلیه در این منطقه افزوده است.
وی بیان داشت: راهاندازی اتوبان شهید بابایی به پاکدشت برای صرفهجویی در وقت و هزینه مردم ازجمله مطالباتی است که طی سالهای اخیر مطرحشده و مردم این شهرستان منتظر تحقق آن هستند.
عبدالهی تأکید کرد: گسترش و توسعه حملونقل جادهای ازجمله نیازهایی است که باید نماینده آتی مجلس در پاکدشت به آن توجه کند.
مترو باید به پاکدشت بیاید
وحید محمدی یکی دیگر از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهاندازی مترو در پاکدشت، سرعت رشد و توسعه این شهرستان را دوچندان میکند.
وی افزود: امروز شهرستان پاکدشت باوجود حجم انبوه شهروندانش و تردد هزاران وسیله نقلیه در آن باید به سمت توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی برود.
محمدی ادامه داد: راهاندازی پروژه متروی تهران-پاکدشت از جدیترین مطالباتی است که طی سالهای اخیر از سوی مسئولان و مردم شهرستان پیگیری شده و امیدواریم این مهم هر چه زودتر عملیاتی شود.
وی بیان داشت: قطعاً راهاندازی پروژه متروی تهران-پاکدشت از ضروریترین مطالباتی است که باید نماینده حوزه پاکدشت به آن توجه کند.
به هر ترتیب مردم شهرستان پاکدشت در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دغدغهها و انتظاراتی را از داوطلبان انتخابات در این حوزه دارند که بیشتر آن نیز به حوزه زیرساختهای این شهرستان بازمیگردد و امیدوارند پس از انتخابات زمینه تحقق این مطالبات برداشته شود.
البته تحقق این وعدهها فقط به دستان نماینده انجام نمیشود، بلکه نیازمند عزم و همت همگانی مسئولان شهرستان پاکدشت است.
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