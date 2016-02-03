به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر روز گذشته سه شنبه ۱۳ بهمن ماه در حالی برگزار شد که محور توجه رسانه‌ها به کاخ جشنواره در برج میلاد و کاخ مردمی جشنواره در پردیس سینمایی ملت بود.

*کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر در روز گذشته شاهد برگزاری مراسم رونمایی فرش قرمز فیلم هایی چون «گیتا» به کارگردانی مسعود مددی، «امکان مینا» به کارگردانی کمال تبریزی و «نیمه شب اتفاق افتاد» به کارگردانی تینا پاکروان بود.

*کمال تبریزی، منوچهر محمدی، میلاد کیمرام، شاهرخ فروتنیان، آرشا اقدسی و علی مردانه در مراسم فرش قرمز فیلم «امکان مینا» در کاخ مردمی پردیس ملت حضور داشتند.

* «امکان مینا» پر مخاطب ترین فیلمی بود که در روز دوم جشنواره فیلم فجر در کاخ مردمی نمایش داده شد، به گونه ای که چهار سالن پردیس سینمایی ملت با ظرفیت صندلی یک هزار نفر که همزمان این فیلم را نمایش می داد، پر شده بود.

*هرچند در روز اول جشنواره، هیچ کدام از مسئولان دولتی در کاخ مردمی جشنواره حضور نداشتند، اما در روز دوم، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی، مجید شاه حسینی، حسن خجسته، محمدی حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر و علی احمدی در این کاخ حضور پیدا کردند.زز

*کتایون ریاحی نیز به عنوان مدیرعامل بنیاد خیره «کمک» در پردیس ملت حضور پیدا کرد.

*افشین پیروانی سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشور نیز برای تماشای «امکان مینا» به کاخ مردمی جشنواره آمد.

*اما کاخ جشنواره در برج میلاد از صبح روز دوم شاهد برگزاری نشست های خبری فیلم هایی بود که در روز اول جشنواره به نمایش درآمده بود که از جمله این فیلم ها می توان به «گیتا» به کارگردانی مسعود مددی، «نقطه کور» به کارگردانی مهدی گلستانه و «نیمه شبب اتفاق افتاد» به کارگردانی تینا پاکروان اشاره کرد. نشست های خبری این سه فیلم با تاخیر برگزار شد و همین مساله سبب شد تا روابط عمومی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رسما اعلام کند که نشست های خبری از روز بعد راس ساعت ۱۰ صبح در کاخ جشنواره برگزار می شود.

*برنامه نمایش فیلم ها در روز دوم جشنواره براساس جدول تعیین شده راس ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه با مستند «مجتبی» به کارگردانی محمد حسن دامن زن آغاز شد.

*با توجه به اینکه دومین نمایش فیلم در ساعت ۱۶ به فیلم «یک شهروند کاملا معمولی» به کارگردانی مجید برزگر تعلق داشت، جمعیت حاضر در کاخ جشنواره نسبت به روز گذشته بیشتر شد. جمعیت حاضر در کاخ جشنواره تا پایان نمایش فیلم ها افزایش پیدا کرد.

*هر چند هنوز فیلم های پر سر و صدا در کاخ جشنواره نمایش داده نشده است، اما از روز دوم جمعیت حاضر در کاخ جشنواره بسیار زیاد بود و این نشان می دهد که کارت های بسیاری برای ورود به این کاخ صادر شده است که اکثر این کارت ها برای افرادی به غیر از اهالی رسانه و منتقدان صادر شده است. دومین روز از جشنواره فیلم فجر در برج میلاد، شاهد حضور کودکان علاقمند به سینما هم بودیم.

*حضور پررنگ گشت ارشاد با ۵ ماشین ون در روز دوم جشنواره یکی دیگر از مهمترین حاشیه های کاخ جشنواره بود.

*با توجه به حضور بهرو غریب پور و حسین پارسایی در کاخ جشنواره، برنامه ریزی های انجام شده به درستی اجرا شد. همچنین محمد حیدری عصر روز دوم جشنواره از کاخ جشنواره بازدید کرد. حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی نیز برای دیدن فیلم سینمایی «آخرین بار کی سحر رو دیدی» به کارگردانی فرزاد موتمن در کاخ جشنواره حضور پیدا کرد. وی همچنین با دو برنامه سینمایی گفتگو کرد.

*فیلم های نمایش داده شده در روز دوم جشنواره نتوانست نظر منتقدان و اصحاب رسانه را به خود جلب کند و همین مساله باعث ترک سالن از سوی برخی حاضران شد.

* نکته دیگر اینکه تعداد قابل توجهی از فیلم‌های جشنواره در سینماهای مردمی به سانس فوق العاده رسیدند.