به گزارش خبرنگار مهر، ماموران گشت کلانتری ۱۴۷گلبرگ حین گشت زنی در خیابان گلبرگ به سمت دردشت به یک دستگاه خودرو پراید نقره ای که شماره پلاکش مخدوش بوده، مشکوک‌ شدند.

ماموران کلانتری به راننده خودرو دستور توقف دادند که راننده به محض پیاده شدن یکی از ماموران از خودروی پلیس و حرکت به سمت آنان یک عدد گوشی تلفن همراه را به بیرون پرتاب کرد و با سرعت زیادی از محل گریخت.

راننده خودرو حین فرار از دست پلیس وسایل استعمال مواد مخدر را از خودرو به بیرون پرتاب می کرد و با نشان دادن مقادیری اسکناس تقاضای عدم تعقیب از سوی ماموران را داشت که ماموران وظیفه شناس با جدیت تمام اقدام به تعقیب متهمان کردند.

خودروی متواری با سرعت سرسام آوری وارد اتوبان آزادگان شد و با شدت به گاردیل برخورد کرد ولی از حرکت نیافتاد و همچنان به فرار ادامه داد حتی ماموران با شلیک تیر به سمت خودرو نتوانستند مانع از فرار جنون آمیز متهمان شوند، سرانجام خودرو در اتوبان بعثت با یک کامیون برخورد کرد و متوقف شد.

دو سرنشین خودرو بلافاصله دستگیر ولی راننده با شکستن شیشه وارد خانه یکی از اهالی آن منطقه شد که با همکاری مردم متهم فراری بازداشت و به همراه هم‌دستش روانه کلانتری شدند که در آنجا مشخص شد دو متهم از سارقان سابقه دار و حرفه ای هستند و چند وقتی مشغول دزدی در منطقه نارمک تهران بودند.

سرهنگ علی احمد نادری سرکلانتر چهارم پلیس پایتخت به خبرنگار مهر ‌گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات مقدماتی برای بررسی تخصصی تر در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.