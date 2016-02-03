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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱

معاون استاندار قزوین:

یارانه کشمش در قزوین پرداخت می شود

یارانه کشمش در قزوین پرداخت می شود

قزوین- معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار قزوین، از دستور ویژه استاندار برای تسریع در پرداخت یارانه کشمش در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با اشاره به پرداخت یارانه کشمش  از سوی دولت اظهار کرد: استان قزوین یکی از مناطق مستعد و دارای رتبه در تولید انگور محسوب می شود و یکی از سیاست های اصلی دولت برای توسعه فعالیت های اقتصادی توجه به استعدادهای ذاتی مناطق و تقویت فعالان آن بخش است.

وی افزود: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت تدبیر و امید و حمایت از تولیدکنندگان به ویژه در بخش کشاورزی، یارانه ای با همین هدف مشخص و با موافقت دولت برای محصول کشمش تامین و ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری تصریح کرد: این تصمیم با هدف حمایت دولت و بویژه وزارت جهاد کشاورزی از تولید و باغداران زحمت کش است.

درافشانی گفت: این یارانه با پیگیری دستگاه های اجرایی استان به ویژه اداره کل جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و حمایت های استانداری صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در نشست فعالان زیربخش های کشاورزی استان با استاندار قزوین، ضمن بررسی مسائل و مشکلات بخش، مقرر شد اتاق فکر برای طرح مسائل مربوط به هر زیربخش به صورت مستمر تشکیل و درخصوص سازوکارهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی، با تکیه بر ظرفیت های داخلی تصمیم گیری کند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری افزود: این اتاق فکر با حضور نمایندگان کشاورزان و تولیدکنندگان در قالب تشکل ها، مدیران دستگاهها و نهادهای دولتی مسئول با هدف ارتقاء بهره وری در تولید، کاهش مصرف آب، پایین آوردن هزینه های تولید و تصمیم گیری های منطقی و اصولی تشکیل و راه اندازی می شود.

کد مطلب 3041000

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