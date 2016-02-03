اتوبوس های شمسه در شرق پایتخت مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری گفت: به مناسبت گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ویژه برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با مشارکت بسیج و ایثارگران ، مدیریت محله و شورایاری، مساجد و آموزش و پرورش برگزار می شود.

وی با اشاره به نواختن زنگ انقلاب اسلامی در محلات ۱۳ گانه شرق تهران اظهار داشت: غبارروبی و گلباران مزار شهدا ، مسابقه ایده پردازی، بزرگداشت مفاخر انقلاب اسلامی ، شعرخوانی، اجرای تئاتر کودک، نقالی انقلاب، پخش سرودهای انقلابی، برگزاری یادواره شهدا و... از جمله برنامه های اجرایی در ایام دهه مبارک فجر است.

شهردار منطقه ۸ با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت : دیدار و تجلیل از خانواده معظم شهدا و ایثارگر نیز از دیگر برنامه های گرامی داشت پیروزی انقلاب اسلامی در شرق تهران است.

وی با اشاره به تمهیدات لازم برای برپایی راهپیمایی ۲۲ بهمن؛ برپایی نمایشگاه تجسمی از وقایع انقلاب ، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی با محوریت انقلاب اسلامی، ولایت و بصیرت با عنوان "من انقلابی ام"، ایستگاه فرهنگی در مسیر راهپیمایی و ارائه خدمات و محصولات فرهنگی به عموم راهپیمایان را از دیگر ویژه برنامه های این ایام عنوان کرد.

مهندس نوری به اجرای برنامه های تفریحی - ورزشی اشاره کرد و افزود: برگزاری همایش دوچرخه سواری، همایش پیاده روی، برگزاری مسابقات ورزشی، غربالگری دیابت و فشارخون، مشاوره پزشکی، برگزاری تورهای گردشگری نیز از دیگر برنامه های اجرایی شهرداری منطقه ۸ است.