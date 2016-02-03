۲۳۳ کیلومتر از آسفالت روستای «نارنج بن» املش به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر٬ استاندار گیلان پیش از ظهر چهارشنبه و همزمان با سومین روز از دهه فجر با حضور در روستای نارنج بن املش ضمن افتتاح ۲۳۳ کیلومتر از راه روستایی این شهر٬ اظهار کرد: موتور افتتاح پروژه های عمرانی در این شهر به حرکت درآمده است.

محمدعلی نجفی با بیان اینکه شاخص برخورداری آسفالت روستایی از ۴۱ درصد به ۴۹ درصد ارتقا یافته است، افزود: با وجود اینکه گیلان در ایجاد راه های روستایی از میانگین کشوری عقب تر است اما با تدابیر اتخاذ شده به سوی پیشرفت گام برداشته است.

نجفی با اشاره به لزوم ارایه آمارصادقانه به مردم تاکید کرد: در ارائه آمار نباید شعارگونه عمل کرد و راستگویی باید سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد.

محرومیت املش در حوزه راه روستایی

در ادامه این مراسم فرماندار املش نیز با بیان اینکه املش از لحاظ دسترسی به راه های روستایی از محرومیت بزرگی رنج می برد، بیان کرد: بهره برداری از کارخانه سیمان، راه های دسترسی این شهر را به مناطق ییلاقی و روستایی دچار مشکل کرده است.

حسین اسماعیلیان گفت: همزمان با برپایی جشن انقلاب ۲۶ کیلومتر راه جنگلی در املش احداث شده است.

وی با اشاره به وجود۱۴۰ پارچه روستای خوش منظردر این شهرستان تصریح کرد: مناسب سازی راه های دسترسی به این روستاها می تواند زمینه مناسبی برای جذب گردشگر فراهم کند.

فرماندار املش خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از روستاهای املش در طرح هادی قرار دارند و مسئولان برای خدمتگزاری به این شهر بایدکمر همت ببندند.

اسماعیلیان افزود: مردم این شهرستان در راستای رونق اقتصادی در حوزه کشاورزی نیز حمایت مسئولان را خواستار هستند.

آسفالت نیمی از راه های روستایی

مدیرکل راه و شهر سازی گیلان نیز در این جلسه اظهار داشت: در گیلان بیش از هشت هزار کیلومتر راه روستایی وجود داردکه از این میزان بیش از چهار هزار کیلومتر افتتاح شده است.

شعبانعلی خاوری افزود: از مجموع ۵۵۰ میلیارد تومان که برای راه های کشوری اعتبار شده، ۵۶ میلیارد تومان نصیب شهرستان املش شده است.

وی ادامه داد: از مهمترين تاثيرات سازندگي انقلاب اسلامي توسعه راه هاي روستايي است به طوری که تا قبل از انقلاب اسلامي تنها ۱۸ كيلومتر از راه هاي روستايي گيلان از راه آسفالته برخوردار بود.

خاوری تصریح کرد: آسفالت راه های روستایی در سال ۹۲ به میزان ۱۵۴ کیلومتر بوده که این میزان در سال جاری به ۵۲۰ کیلومتر رسیده است.