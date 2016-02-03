خطر نفوذ آمریکا در انتخابات اسفندماه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه عصر چهارشنبه در نشست مجمع بسیجیان همدان با اشاره به اینکه اکنون ایران جبهه وسیعی از دشمن را در مقابل خود از سردمداران اسرائیل گرفته تا آمریکا و داعش دارد، بیان داشت: دشمنان نظام رسانه‌های جهانی را در دست دارند و بر ضد نظام سخن‌پراکنی می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید بر معیارها، ارزش‌ها و اصول و مبانی تأکید داشته و بر پای آن بایستیم، ادامه داد: انسان بصیر به‌موقع در برابر رویدادها اقدام می‌کند و هم در شعار، هم در شعور و هم در اقدام باید از ارزش‌های نظام دفاع کرد و صادقانه وارد میدان شد.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه باید تکلیف خود را به‌خوبی انجام دهیم، اظهار داشت: انقلاب اسلامی با مطالبه حداکثری روی کار آمد و موفق به شکست طاغوت شد و پس از ۳۷ سال هم چنان ماندگاری دارد.

سردار غلامعلی ابوحمزه با اشاره به اینکه هدف دشمنان سرنگونی انقلاب اسلامی است، ادامه داد: این موضع باید به باوری در بین مردم تبدیل شود چراکه عوامل دشمن در داخل کشور به دنبال انداختن درخت انقلاب اسلامی هستند و بسیاری از مردم به اهداف سوء دشمن آگاه نیستند.

وی افزود: اکثریت مردم عاشق ولایت هستند و همه باید پیام‌رسان رهنمودهای رهبر انقلاب به بدنه جامعه باشند.

وی با تأکید بر اینکه فتنه ۸۸ به دنبال سقوط انقلاب اسلامی بود، اذعان داشت: فتنه گران هدفشان نابودی انقلاب اسلامی بود و پس از بر جام آمریکا به دنبال سخت‌گیری بر ایران است.

وی با اشاره به اینکه مجلس ششم حاشیه‌های بسیاری داشت و طرح حذف ولایت‌فقیه و انحلال سپاه را در ذهن داشتند، بیان داشت: نماینده مجلس باید شجاع باشد و در مقابل رانت و مفاسد اقتصادی بایستد چراکه خطر نفوذ و چشم طمع آمریکا به انتخابات جدی است.

در پایان این مراسم از چهار تن از مدافعان حرم تجلیل شد.