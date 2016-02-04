به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی پس از عیادت از سارا عبدالملکی، از اینکه چنین سرمایه های ملی در هنگام حادثه تنها هستند از عدم وجود حمایت های بیمه ای از قهرمانان ملی ابراز تاسف کرد.

وی گفت: مجموعه دولت اعم از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و بهداشت و درمان و دیگر دستگاه های اجرایی باید ساز و کارهایی را پیش بینی کنند تا قهرمانان ملی در موقع چنین حوادثی به خصوص در هنگام کار، نه تنها از بیمه درمان بلکه از سایر حمایت های اجتماعی برخوردار شوند.

هاشمی با بیان اینکه از موضوع مصدومیت خانم عبدالمالکی از طریق شبکه های اجتماعی مطلع شدم، گفت: برای احوالپرسی از ایشان و اینکه اگر اگر نیاز به اقدامی برای کمک به درمان وی باشد، در بیمارستان حضور پیدا کردم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تیم مجربی مسئولیت درمان خانم عبدالمالکی را بر عهده دارند، گفت: تا کنون چند عمل جراحی بر روی ایشان انجام شده است.

هاشمی گفت: آسیب شدید بود و روند درمان خوب پیش رفته است و با روحیه بالایی که این قهرمان ملی دارند امیدواریم با انجام فیزیوتراپی در ماه های آینده سلامتی خود به دست آورند و دوباره به ورزش مورد علاقه خود باز گردند.