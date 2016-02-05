به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرت امیدی طی حکمی به مدت سه سال از سوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور به عنوان امام جمعه شهر مومن آباد در شهرستان ازنا منصوب شد.

مراسم معارفه امام جمعه شهر مومن آباد با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد صبح امروز جمعه برگزار شد.

بنا بر این گزارش، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد صبح امروز وارد این شهر شد.

حضور در مراسم معارفه امام جمعه شهر مومن آباد، گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهید سید صفر حسینی و شرکت در جلسه شورای اداری ازنا از جمله برنامه های نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد طی امروز خواهد بود.