مسیر خروجی جاده نایسر در سنندج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شهرداری سنندج ظهر امروز یکشنبه در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: ناحیه منفصل شهری نایسر با توجه به گسترش بی رویه، افزایش جمعیت و عدم احداث زیر ساختهای لازم دارای مشکلات ترافیکی زیادی است.

لقمان حیدری بیان کرد: مسیر ورودی ناحیه منفصل شهری نایسر دیگر جوابگوی حجم زیاد خودروها نبود بنابراین برای رفع مشکلات ترافیکی در ورودی این ناحیه عملیات جداسازی مسیر ورودی و خروجی در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

وی از احداث مسیر خروجی جاده نایسر خبر داد و افزود: با هدف هدایت بار ترافیکی این ناحیه به بلوار ابن سینا و روانسازی ترافیک در مسیر ورودی این جاده احداث شد.

مهندس حیدری بیان کرد: طول مسیرخروجی جاده نایسر ۳۶۰ متر و عرض جاده نیز ۵/۶ متر است که عملیات احداث این جاده توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری سنندج انجام شد.

وی تسطیح و رگلاژ خاک نباتی موجود، اجرای لایه اساس به ضخامت ۱۵ سانتی متری، ۲۵۰۰ متر مربع آسفالت و ۴۰۰ متر مکعب خاکبرداری را از مهم ترین اقدامات عمرانی جهت احداث این جاده ذکر کرد.

حیدری هزینه احداث این خیابان را ۲ میلیارد ریال ذکر و از همکاری شرکت گاز نیز در خصوص احداث این مسیر تقدیر و تشکر کرد.

وی عنوان کرد: امیدواریم با جدا کردن مسیر ورودی – خروجی نایسر ترافیک ورودی این ناحیه کاهش یابد.