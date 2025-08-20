خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: با بهرهبرداری از بلوار ماموستا ملاعبدالکریم مدرس در نایسر سنندج، گره ۲۰ ساله ترافیکی این ناحیه منفصل شهری گشوده شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، نقطه آغازی برای توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی در این منطقه است.
مسیری که اهالی آن را با نام «بلوار گاز» میشناختند، بالاخره پس از دو دهه چشمانتظاری رسماً بازگشایی شد.
بلواری برای نفس تازه شهر
بلوار ماموستا ملاعبدالکریم مدرس، مسیری ۳۵۰ متری با عرض ۱۵ متر، امروز دیگر نه مانعی دارد و نه انبارهایی که سالها راه را بسته بودند.
جابجایی سولههای شرکت گاز و عزم مسئولان شهری، راه را برای عبور خودروها و آرامش ساکنان گشود.
بسیاری از شهروندان نایسر که روزها و شبهای پرزحمت عبور از کوچههای تنگ و فرعی را تجربه کرده بودند، حالا شاهد تحقق مطالبهای ۲۰ ساله شدند.
همدلی مردم و مسئولان کلید کار بود
استاندار کردستان، عصر چهارشنبه در مراسم بازگشایی این مسیر اظهار کرد: بازگشایی بلوار نتیجه پیگیریهای مستمر و تاکید معتمدین محلی بود که با همدلی شرکت گاز و شهرداری توانستیم در کوتاهترین زمان این مشکل چندین ساله را برطرف کنیم.
آرش زره تن لهونی باز شدن این مسیر را نه تنها حل یک مشکل ترافیکی، بلکه گامی برای افزایش رضایت مردم دانست و افزود: ایجاد رفاه برای مردم را وظیفه خود میدانیم و معتقدیم روند خدمت باید ادامه داشته باشد.
خدمت ادامه دارد
شهرداری سنندج از ابتدای سال عملیات اجرایی را آغاز کرده بود و اینک نتیجه آن، مسیری هموار و مستقیم است. سیدانور رشیدی، شهردار سنندج، نیز در مراسم افتتاحیه این بلوار گفت: این پروژه فقط یک خیابان نیست؛ نماد اعتماد و پیگیری مردم نایسر است.
وی تاکید کرد: بازگشایی این مسیر تنها آغاز کار است و پروژههای دیگری همچون بلوار ۲۴ متری نیز در دستور کار قرار دارد: ما خود را موظف به خدمت میدانیم و خدمات شهرداری در نایسر متوقف نخواهد شد.
مطالبات فراتر از ترافیک
اما نایسر فقط به یک خیابان نیاز ندارد، سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، در سخنانش به مشکلات زیرساختی منطقه اشاره کرد و گفت: مردم نایسر در حوزههای آموزش و درمان با کمبود جدی روبهرو هستند.
وی اضافه کرد: امیدواریم همانطور که این مطالبه قدیمی محقق شد، شاهد ساخت مدارس، درمانگاه و فضاهای ورزشی نیز باشیم.
همکاری بیندستگاهی رمز موفقیت
مدیرعامل شرکت گاز کردستان نیز در سخنان خود بر اهمیت همکاریها تاکید کرد و گفت: اگر سایر دستگاهها همانطور که شهرداری همکاری کرد، پای کار بیایند، میتوانیم نقاط دیگر را نیز ساماندهی کنیم. این مسیر یک نمونه موفق از همدلی بود.
ورزش نیاز فراموششده نایسر
عضو شورای اسلامی شهر سنندج، نیز در مراسم تاکید کرد: نایسر استعدادهای فراوانی در حوزه ورزش دارد اما زیرساختها ناچیز است.
فرهاد میمنتآبادی اضافه کرد: اگر فضاهای بلااستفاده در اختیار شهرداری قرار گیرد، میتوان آنها را به مراکز ورزشی مجهز تبدیل کرد.
بازگشایی بلوار گاز در نایسر سنندج بیش از آنکه یک پروژه عمرانی ساده باشد، نماد همدلی و همگرایی میان مردم و مسئولان است؛ همدلیای که توانست مطالبهای ۲۰ ساله را محقق کند.
این مسیر تازه، نه فقط خودروها را روانتر خواهد کرد، بلکه امید را نیز در دل ساکنان نایسر زندهتر ساخته است، مردمی که حالا منتظرند این آغاز، به ادامهای روشنتر در توسعه همهجانبه منطقهشان بدل شود.
