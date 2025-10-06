به گزارش خبرنگار مهر،سالار علی ویسی عصر دوشنبه در جلسه‌ای که به بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی در سنندج برگزار شد، با اشاره به کاهش محسوس فعالیت‌های عمرانی در ناحیه نایسر، بر لزوم پیگیری دقیق‌تر وضعیت این پروژه‌ها تأکید کرد.

وی افزود: در حالی که فصل عمرانی سال ۱۴۰۴ به پایان رسیده، بسیاری از پروژه‌های شهری به ویژه در نواحی کم‌برخوردار همچنان نیمه‌تمام باقی مانده است.

کاهش چشمگیر آسفالت‌ریزی و مشکلات معابر نایسر

رئیس کمیسیون حاشیه شهر شورای اسلامی سنندج به کاهش چشمگیر آسفالت‌ریزی در ناحیه نایسر اشاره کرد و اظهار داشت: حجم آسفالت‌ریزی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است و این کاهش به وضوح بر کیفیت زندگی مردم تأثیر گذاشته و نیازمند رسیدگی فوری است.

وی همچنین با بیان اینکه مشکلات مالی نباید بهانه‌ای برای کاهش خدمات شهری باشد، افزود: نمی‌توان مسائل اقتصادی و تورم را دلیل اصلی کم‌کاری‌ها و تأخیرات در پروژه‌ها دانست.

وی تصریح کرد:متأسفانه مدیریت مالی ضعیف شهرداری منجر به ضررهای میلیاردی و کاهش بودجه شهری شده است.

علی ویسی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی منابع مالی و برنامه‌ریزی دقیق پیش از آغاز هر پروژه، تصریح کرد: برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی و ارائه خدمات ناکافی، باید برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منابع مالی به طور اصولی انجام شود.

وی تصریح کرد: اگر این روند اصلاح نشود، پروژه‌ها بیشتر از این با مشکلات مالی و اجرایی مواجه خواهند شد.

چالش‌های ترافیکی و مشکلات زیرساختی

رئیس کمیسیون حاشیه شهر شورای اسلامی سنندج همچنین به مشکلات ترافیکی در ناحیه نایسر اشاره کرد و گفت: ورودی و خروجی نایسر در ساعات پیک ترافیک سنگینی ایجاد می‌کند که نیازمند ارائه راهکارهای ترافیکی و بهبود زیرساخت‌ها است و این امر باید در اولویت اقدامات شهری قرار گیرد.

وی همچنین به مشکل افت فشار آب در برخی از محلات نایسر پرداخت و از مسئولان آبفا خواست تا راهکارهای فوری برای حل این مشکل و تأمین آب شرب با کیفیت برای شهروندان ارائه دهند.

علی ویسی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری و آتش‌نشانی در اطفای حریق اخیر پاساژ آشنا و انجام عملیات آواربرداری، بر اهمیت هماهنگی و همکاری‌های بین‌بخشی در حل مشکلات شهری تأکید کرد.

وی همچنین از مدیران شهری خواست تا با برنامه‌ریزی و شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات عمرانی را به موقع و با کیفیت به پایان برسانند تا مشکلات زیرساختی موجود در نواحی کم‌برخوردار به حداقل برسد.