نوجوان یاسوجی نخستین ایثارگر ۱۴۰۵ کهگیلویه و بویراحمد در اهدای عضو شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم خرمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت نخستین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد.

وی اظهار کرد: مرحوم سید حسین منصوری، نوجوان ۱۸ ساله یاسوجی، پس از بروز سانحه رانندگی و تأیید مرگ مغزی، با رضایت خانواده‌اش اعضای حیاتی خود شامل کبد، دو کلیه و پانکراس را اهدا کرد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: اعضای اهدایی با همکاری تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز به بیماران نیازمند در بیمارستان فوق تخصصی ابوعلی سینا شیراز منتقل شد و این اقدام، نمونه‌ای بارز از ایثار و همدلی جامعه پزشکی و خانواده مرحوم است.

وی در پایان ضمن قدردانی از خانواده مرحوم منصوری، از هموطنان خواست نسبت به فرهنگ‌سازی اهدای عضو و ترویج آن در جامعه تلاش کنند تا جان بیماران بیشتری نجات یابد.