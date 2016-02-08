چگونه می توان یک شغل پردرآمد تبلیغاتی داشت؟

مجله مهر: حتما شما هم دوست دارید طرح و عکس مورد علاقه خود را روی تیشرت یا لیوان خود حک کنید یا این کار برای عزیزان خود انجام دهید و به عنوان کادوی تولد به آن‌ها هدیه بدهید. این بار می‌خواهیم به این کار به عنوان یک حرفه نگاه کنیم و از کار شرکت‌های تبلیغاتی که کار چاپ روی تیشرت، لیوان، پرچم و غیره انجام می‌دهند، سردربیاوریم.

هومن، مدیر یک شرکت تبلیغاتی است که کار چاپ روی سطوح انجام می‌دهد. این شرکت به دو صورت حضوری و آنلاین فعالیت می‌کند و سفارش می‌گیرد. تمام مشتری‌ها هم به صورت آنلاین می‌توانند از قیمت جنس مورد نظر خود باخبر بشوند و حتی به صورت آنلاین سفارش بدهند و تحویل بگیرند. این مدیر شرکت تبلیغاتی از صفر تا صد کارش می‌گوید گرچه اطلاعات دقیقی درباره درآمدش نمی‌دهد و معتقد است در هر حرفه‌ای به شرط خوب عمل کردن می‌توان درآمد خوبی به جیب زد:

چقدر پول لازم داریم؟

این حرفه را می‌توان به عنوان یک شغل کوچک خانگی در کنار کار اصلی در نظر گرفت یا به صورت جدی و حرفه‌ای وارد آن شد. هزینه اولیه آن هم بستگی به این دارد که شما بخواهید در چه بعد و زمینه‌ و در چه سطحی کار خود را شروع کنید.این کار را می‌توان با پنج یا شش میلیون تومان آغاز کرد و اگر بخواهید آن را خیلی وسعت بدهید و در حد یک کارخانه و سوله بزرگ کار کنید، تا چندین میلیارد تومان هم می‌توانید برای آن هزینه کنید. اگر کسی بخواهد در زمینه های چاپ روی تمام اقلام مثل پرچم، کاشی، پد موس، تیشرت اقدام کند، هزینه زیادی نیاز دارد.

برای کارهای تبلیغاتی از این دست ابتدا به یک سری دستگاه ها احتیاج است. اول از همه به یک دستگاه پرس تخت برای این کار نیاز است که قیمت آن حدود ۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. یک پرینتر پی ۵۰ هم لازم دارد که این هم حدود یک میلیون تومان است. جوهر و ملزومات آن هم حدودا ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان می‌شود و بالاخره تیشرت یا هر جنس خام دیگری که طرح را روی آن چاپ کنند.

دستگاه پرس تخت

با همین دستگاه می‌توان چاپ روی نقشه، پازل و پد موس و غیره هم انجام داد که البته این دستگاه برای تیراژهای پایین جواب می‌دهد.

چه مهارتی باید کسب کنیم؟

شما برای یک پرینت معمولی هم باید تا حدی با فتوشاپ آشنایی داشته باشید؛ پس کسانی که می‌خواهند که می‌خواهند وارد کار چاپ شوند، حتما باید با برنامه فتوشاپ آشنایی داشته باشند. اما کار کردن با خود دستگاه خیلی پیچیده نیست.

تعداد پرسنل شما در شرکت تبلیغاتی بستگی به وسعت کار شما دارد. مثل تمام شرکت‌ها شما به یک کادر اداری ازمنشی تا حسابدار نیاز دارید. از آنجایی که در این کار بازاریابی خیلی موثر است قطعا به افرادی برای روابط عمومی و بازاریابی و قبول سفارشات نیازمندید. البته باز هم مثل تمام مشاغل تعداد نیروها به وسعت کار بستگی دارد؛ اما تبلیغات و بازاریابی و طراح مهم‌ترین ارکان یک شرکت چاپ محسوب می‌شوند.

روند کار چاپ روی سطوح

روند کار شرکت‌های چاپ طرح‌های تبلیغاتی به این شکل است که مشتری مراجعه می‌کند و طرح مورد نظر خود برای چاپ را سفارش می‌دهد. معمولا عمده‌ترین مشتری‌های این شرکت‌های تبلیغاتی، ادارات و سازمان‌هایی هستند که برای چاپ لگوی خود روی اقلام اقدام می‌کنند. در عین حال، این کار به صورت شخصی هم زیاد انجام می‌شود. افراد زیادی هستند که به مناسبت‌های مختلف به این شرکت‌های تبلیغاتی مراجعه می‌کنند و سفارش می‌دهند.

با اینکه کار طراحی و چاپ از هم متفاوت است، معمولا هر شرکت چاپی یک طراح هم دارد. در چاپ شما یک طرحی را می‌گیرید و روی یک ماده‌ای چاپ می‌کنید و طراحی یک مقوله جداگانه‌ای است. وجود طراح در شرکت‌های چاپ، قدرت مانور بیشتری به شما می‌دهد و در مواقعی که مشتری برای طرح انتخابی خود تردید دارد و از شما مشاوره می‌خواهد، طراح کمک بزرگی به شما می‌کند. در ضمن مشتری هم در اینجا راضی تر است. برای آغاز فعالیت به عنوان یک شرکت چاپ روی سطوح، ابتدا یک سیستم بازاریابی و یک سیستم تبلیغات اولیه لازم دارید. این مرحله اول کار است. البته شما می‌توانید این کار را برای خود و مشتری‌ها با سیستم آنلاین و دسترسی به سایت راحت‌تر کنید. مشتری می‌تواند به صورت آنلاین اقلام مورد نظر خود راسفارش دهد و آن را از طریق پیک یا پست دریافت کند.

چقدر سود می‌بریم؟

درآمد شرکت‌های تبلیغاتی تا حد زیادی بستگی به بازاریابی و وضعیت بازار دارد و اگر بتوانید برای محصولات خود مشتری‌ و بازار خوبی فراهم کنید، می‌توانید پول خوبی به جیب بزنید. درآمد در این کار روند ثابتی دارد البته در مواقعی از سال درآمدها کم و زیاد می‌شوند. تابستان و حول و حوش عید وضعیت کار بهتر و مهر و آبان معمولا درآمد کمتر است.

مهم ترین عاملی که سود شما را در این کار مشخص می‌کند، اشتیاق مردم و وضعیت بازار تقاضاست. بنابراین تیشرت، لیوان و پرچم انتخاب های مناسب تری برای تازه کارها به حساب می‌آیند.

چه کسانی به درد این کار می‌خورند؟

آدم‌های خلاق، ایده‌پرداز و با روابط عمومی بالا احتمالا در این حرفه موفق خواهند بود. کار چاپ بر تیشرت کار چندان پیچیده و مشکلی نیست و چون خلاقیت حرف اول را می‌زند، خانم‌ها می‌توانند در این حرفه موفقیت داشته باشند و حتی به نسبت مردها موفق‌تر هم باشند. کارهای تبلیغاتی متنوع و جذاب هستند و در این شغل با دنیایی از طرح‌ها و اشکال رنگارنگ و متنوع سر و کار دارید و خسته‌کننده نیست. سر و کله زدن با مشتری ها و جلب رضایت آن ها، توان رقابت در بازار و پیدا کردن موقعیت اجتماعی مناسب، نداشتن ساعت کاری مشخص از مهم‌ترین دشواری‌های این شغل است. به طور کلی اگر به طراحی و رنگ و فتوشاپ علاقه‌مندید و با بازاریابی هم آشنایی دارید، این حرفه برای شما مناسب خواهد بود.