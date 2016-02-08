رسیدگی به مشکلات زندانیان میانه با حضور قضات دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، قنبرزاده رییس دادگستری و امامی دادستان میانه به همراه تعدادی از قضات شهرستان ظهر دوشنبه در زندان میانه حضور یافته و بمناسبت ایام الله دهه فجردر دیداری چهره به چهره از نزدیک به مشکلات قضائی مددجویان رسیدگی کردند.

قنبرزاده رییس دادگستری میانه در جمع زندانیان زندان میانه با تبریک این ایام گفت: زندانیان پس از آزادی باید به فکر ادامه مسیر درست زندگی خود باشند و از کجی ها و انحرافات دوری کنند و خداوند نیز در این مسیر همراه آنها خواهد بود تا موفق و پیروز شوید و با اتکاء به ایزد منان و تلاش مضاعف سعادتمند می شوید.

امامی دادستان شهرستان میانه نیز در این دیدار با تقدیر از حضور قضات شهرستان و تلاش های پرسنل زندان اظهار داشت: به میمنت ایام مبارک دهه فجر با اعطای تسهیلات اعم از مرخصی، رای باز، مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط به بیش از ۷۰ نفر از مددجویان موافقت شده است.

سلیمانی رئیس زندان میانه نیز در این برنامه از رییس دادگستری و دادستان و قضات شهرستان به جهت حسن توجه به امور زندان و زندانیان تقدیر و تصریح کرد: این توجه قوت قلبی برای تلاش خالصانه پرسنل خدوم عرصه اصلاح و تربیت در چنین فضاهایی خواهد بود.

گفتنی است در این مراسم کلیه قضات از محل اشتغال و حرفه آموزی داخل زندان میانه بازدید کردند.