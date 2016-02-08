کارگردان «سینما نیمکت» به نامزدهای «هنر و تجربه» تبریک گفت

محمد رحمانیان کارگردان فیلم «سینما نیمکت» ضمن تبریک به کارگردان های نامزد شده در بخش «هنر و تجریه» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: فیلم های هنر و تجربه رویکرد تازه ای در عرصه سینمای ایران است و خوشبختانه خارج از بدنه سینمای ایران در حال حرکت است و آینده درخشانی در انتظار این گروه سینمایی خواهد بود.

وی ادامه داد: در میان فیلم های حاضر در بخش هنر و تجربه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، فیلم «نیم رخ ها» ساخته ایرج کریمی را دیدم که به نظرم با تعاریف هنر و تجربه همخوانی داشت. فیلم «یک شهروند معمولی» به کارگردانی مجید برزگر نیز از این قاعده مستثنی نبود.

کارگردان نمایش «عشقه» یادآور شد: فیلم «سگ و دیوانه عاشق» ساخته علی محمد قاسمی را ندیدم اما به استناد نوع نگاهی که به سینما دارد فکر می کنم فیلم خوبی ساخته است. از همین رو به همه نامزدهای دریافت تندیس بخش «هنر و تجربه» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تبریک می گویم.

رحمانیان در پاسخ به اینکه میزان استقبال مردم از فیلم «سینما نیمکت» چطور بوده است، گفت: این فیلم سینمایی مخاطب های خاص خودش را دارد ولی درباره خوش آمد مردم نمی توانم قضاوت کنم اما همین اندازه بگویم که سال ها بود می خواستم فیلم بسازم و اگر حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی نبود مطمئن هستم که «سینما نیمکت» ساخته نمی شد.

این کارگردان تئاتر تاکید کرد: فیلم «سینما نیمکت» دچار چالش های بسیاری بود و اگر رییس سازمان سینمایی نبود پروانه ساخت را به سختی دریافت می کردم اما بالاخره مجوز ساخت این اثر سینمایی صادر شد.

رحمانیان در پاسخ به این سئوال که با توجه به کسب تجربه در عرصه سینما آیا از این پس فیلم خواهد ساخت یا خیر؟ گفت: من غرق در جهان متن هستم و فیلمنامه و نمایشنامه های بسیاری دارم تا بتوانم از طریق آنها حرف خودم را بزنم بنابراین فرقی نمی کند در هر فضایی که جای کار باشد حضور پیدا خواهم کرد.

وی در پایان گفت: ضمن اینکه سینما و تئاتر برای من به مثابه رسانه است و در هر یک از این دو رسانه که بتوانم فعالیت کنم قطعا حضور پیدا خواهم کرد.