۶۰ درصد مزارع پرورش ماهی استان همدان مکانیزه است

علی دولو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مکانیزه شدن مزارع پرورش ماهی راهی مناسب برای کاهش نیاز آبی و افزایش بهرهوری است.
مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه ۶۰ درصد مراکز پرورش ماهی استان همدان مکانیزه هستند، ادامه داد: در سال جاری ۲۶ مزرعه پرورش ماهی در استان همدان مکانیزه شده است.
دولو بابیان اینکه مجوز مشاغل خانگی پرورش ماهی برای ایجاد اشتغال صادر خواهد شد، بیان کرد: این مجوز شامل پرورش ماهیهای زینتی و خوراکی است.
دولو بابیان اینکه هدف از این کار استفاده از پتانسیلها برای ایجاد اشتغال بوده است، عنوان کرد: صدور مجوز پرورش ماهی فرصتی برای ایجاد شغل جوانان و بهویژه بانوان است.
مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان همدان عملیاتی کردن سیاست اقتصاد مقاومتی برای افزایش توان داخلی را از دیگر اهداف صدور مجوز برای پرورش ماهی دانست.
دولو بابیان اینکه مکانیزاسیون پرورش ماهی در راستای استفاده بهینه از آب و افزایش بهرهوری آن برای افزایش تولید استفاده میشود، اظهار داشت: مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی موجب کاهش هزینههای سربار تولید میشود.
وی با تأکید بر اینکه با مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی، بیشتر توسعه عمودی مزارع در نظر است و توسعه افقی چندان موردنظر نیست، ادامه داد: با مکانیزاسیون از ساختوسازهای اضافی جلوگیری میشود.
مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی استان همدان موضوع مکانیزاسیون در شیلات را یکی از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی دانست که در طرحها لحاظ میشود و بیان کرد: کسانی که برای پرورش ماهی ساختوساز میکنند از تسهیلات مکانیزاسیون بهرهمند میشوند و برخی نیز با هزینههای خود مکانیزاسیون را انجام میدهند.
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