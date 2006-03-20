پونكسيون مغزي نخاعي جانشين ام آر آي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نوعي پروتئين در مايع مغزي نخاعي مي تواند نشان دهنده ابتلا به بيماري مالتيپل اسكلروزيس باشد. رد يابي اين پروتئين در مايع مغزي نخاعي مي تواند به تشخيص زودهگام اين بيماري كمك كند. تا كنون تنها روش تشخيص بيماري ام اس روش هاي پيشرفته تصوير برداري بود.
اين پروتئين كه سيستاتين 12.5kda نام دارد نه تنها در تشخيص اين بيماري ناتوان كننده در مراحل اوليه كمك كننده است بلكه در ارزيابي پاسخ به درمان در اين بيماران نيز نقش كليدي بازي مي كند.
در اين مطالعه نمونه مايع مغزي نخاعي بيش از 29 بيمار مبتلا به ام اس و پيش نشانه هاي اين بيماري از نظر وجود يا فقدان اين پروتئين ويژه بررسي شد.
اين پروتئين كه از شكست مولكول بزرگ سيستاتين C ايجاد مي شود فعاليت آنزيم كاتاپسين B را مهار مي كند. اين آنزيم باعث تخريب غلاف ميليني سلولهاي عصبي مي شود.
سالانه بالغ بر ده هزار آمريكائي به بيماري ام اس مبتلا مي شوند. در اين بيماري با تخريب غلاف ميليني سلولهاي عصبي عوارضي چون: ضعف، سستي، از دست دادن هماهنگي حركتي اختلال در سخن گفتن، اختلالات بينائي و بي اختياريهاي ادراري ايجاد مي شوند.
نظر شما