  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۵۳

براي تشخيص بيماري ام اس

پونكسيون مغزي نخاعي جانشين ام آر آي مي شود

پونكسيون مغزي نخاعي جانشين ام آر آي مي شود

دانشمندان دانشگاه جان هاپكينز مي گويند با رد يابي نوعي پروتئين در مايع مغزي نخاعي مي توان بيماري ام اس را در مراحل اوليه تشخيص داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نوعي پروتئين در مايع مغزي نخاعي  مي تواند نشان دهنده ابتلا به بيماري مالتيپل اسكلروزيس باشد. رد يابي اين پروتئين در مايع مغزي نخاعي مي تواند به تشخيص زودهگام اين بيماري كمك كند. تا كنون  تنها روش تشخيص بيماري ام اس روش هاي پيشرفته تصوير برداري بود.

 اين پروتئين كه سيستاتين 12.5kda  نام دارد  نه تنها در تشخيص اين بيماري ناتوان كننده در مراحل اوليه كمك كننده است بلكه در ارزيابي پاسخ به درمان در اين بيماران نيز نقش كليدي بازي مي كند.

  در اين مطالعه  نمونه مايع مغزي نخاعي بيش از 29 بيمار مبتلا به ام اس  و پيش نشانه هاي اين بيماري  از نظر وجود يا فقدان اين پروتئين ويژه بررسي شد.

  اين پروتئين كه از شكست مولكول بزرگ سيستاتين C ايجاد مي شود فعاليت آنزيم كاتاپسين B  را مهار مي كند. اين آنزيم  باعث تخريب  غلاف ميليني سلولهاي عصبي مي شود.

 سالانه بالغ بر ده هزار آمريكائي به بيماري ام اس مبتلا مي شوند. در اين بيماري با تخريب غلاف ميليني سلولهاي عصبي  عوارضي چون: ضعف،  سستي،  از دست دادن هماهنگي  حركتي  اختلال در سخن گفتن،  اختلالات بينائي  و بي اختياريهاي ادراري  ايجاد مي شوند.

کد مطلب 304727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها