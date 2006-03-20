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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۴

با توجه به تقارن با ايام اربعين حسيني ؛

آئين تحويل سال در مشهد شهيدان شلمچه و پنج منطقه عملياتي دفاع مقدس برپا مي گردد

آئين تحويل سال در مشهد شهيدان شلمچه و پنج منطقه عملياتي دفاع مقدس برپا مي گردد

آئين تحويل سال نو امشب به صورت همزمان با حضور كاروان هاي راهيان نور و مسافران نوروزي در مشهد شهيدان شلمچه و پنج منطقه عملياتي دفاع مقدس استان خوزستان برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در اهواز، اين مراسم در مشهد شهيدان شلمچه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء و قرائت زيارت عاشورا و آئين عزاداري اربعين حسيني برگزار مي شود.

همچنين در يادمان شهيد مصطفي چمران در دهلاويه، مزار شهيدان هويزه، مزار شهيدان غواص گمنام در ساحل اروند كنار، مزار شهداي گمنام عمليات فتح المبين در شوش و منطقه عملياتي كربلاي پنج اين مراسم برگزار خواهد شد.

 تحويل سال نو با توجه به تقارن آن با ايام اربعين حسيني و دهه آخر ماه صفر المظفر با آئين هاي ويژه اي همراه خواهد بود و كاروان هاي راهيان نور و ساير هموطنان مان بصورت خانوادگي و با توسل به سرور سالار شهيدان در كنار مزار پاك شهيدان در آن شركت مي نمايند.

هم اكنون در يادمان شهيدان و الفجر 8 و مزار شهداي غواص گمنام نيروي درياي سپاه (منطقه سوم دريايي)، لشگر 25 كربلاي سپاه و توپخانه لشگر گرگان با برگزاري نمايشگاه هاي مختلف زائرين سرزمين نور را با حماسه آفريني هاي رزمندگان اسلام آشنا مي سازنند.

 

کد مطلب 304784

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