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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۲

محدودیت جدید برای برندگان اسکار هشتاد و هشتم/ تشکر ممنوع

محدودیت جدید برای برندگان اسکار هشتاد و هشتم/ تشکر ممنوع

با تعیین مقررات جدید از سوی مسئولان اسکار، برندگان امسال اجازه ندارند در سخنرانی‌های دریافت جایزه‌شان از دیگران تشکر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مسئولان اسکار تصویب کردند برندگانی که برای دریافت جایزه روی صحنه می‌روند نباید از فردی تشکر کنند. این محدودیت برای آن ایجاد شده تا در زمان اندکی که هر برنده فرصت صحبت دارد به بیان صحبت‌های متفاوت و خاطرات زيبا بپردازد.

به این ترتیب در مراسم امسال نشانی از فهرست تشكرهای مختلف روی صحنه اهدای جایزه نخواهد بود. آكادمی اسكار این بخش را خسته‌كننده‌ترين بخش مراسم خوانده و اعلام کرده به جای آن از نامزدها خواهد خواست تا فهرست افرادی كه می‌خواهند از آن‌ها تشكر شود از قبل به تهيه‌كنندگان مراسم بدهند تا اگر برنده شدند و روی صحنه رفتند، پشت سر آنها به نمايش درآيد.

این تشکرها روی صفحه تلویزیون هم به صورت زیرنویس پخش می‌شود.

هر یک از برندگان اسکار تنها وقتی ۴۵ ثانيه‌ای دارد تا روی صحنه حرف بزند و مسئولان معتقدند از این فرصت باید برای بیان خاطره‌های متفاوت یا حرف‌های تاثیرگذار استفاده شود.

مراسم اهدای جوايز اسكار هشتادو هشتم، بيست و هشتم فوريه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3047846

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