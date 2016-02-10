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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷

رویکردهای مختلف قصه‌گویی در کانون پرورش فکری بررسی می‌شود

رویکردهای مختلف قصه‌گویی در کانون پرورش فکری بررسی می‌شود

بررسی رویکردهای تازه در حوزه‌های مختلف قصه‌گویی در سه نشست علمی و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه ‌ادبیات کودک و نوجوان از ۲۴ تا ۲۶ بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، «نقش قصه در تفکر انتقادی، خلاق و مراقبتی» عنوان نشست علمی روز ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ است که در آن سعید ناجی و لیلا مجیدحبیبی نویسنده و پژوهش‌گر حوزه کودک و نوجوان برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دیگر علاقه‌مندان این حوزه سخنرانی خواهند کرد.

بر اساس اعلام اداره‌کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نشست علمی روز ۲۴ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل پردیس شهید چمران واقع در خیابان حکیمیه تهران برپا می‌شود.

بر همین اساس محمدهادی محمدی دیگر نویسنده و پژوهش‌گر حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیز روز ۲۵ بهمن در حوزه «آموزش قصه‌بنیان» برای علاقه‌مندان به ایراد سخن می‌پردازد.

هم‌چنین «انسان فلسفی و توانش قصه‌گویی» عنوان نشست علمی روز ۲۶ بهمن است که در آن دکتر محمد دهقانی، دکتر محمد راغب و حسین شیخ‌الاسلامی صاحب‌نظران این عرصه درباره این موضوع حوزه کودک و نوجوان برای علاقه‌مندان صحبت می‌کنند.

نشست‌ روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن کنفرانس شماره یک مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در خیابان حجاب تهران برگزار خواهد شد.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۹۴ با حضور قصه‌گویان داخلی و خارجی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3048042

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