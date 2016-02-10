به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهمین روز از دهه فجر برخی پروژه‌های شهرستان همدان با حضور فرماندار همدان، معاون توسعه و منابع انسانی استاندار همدان، معاون دانشگاه علوم پزشکی همدان و مسئولان مرکز بهداشت و بنیاد مسکن کلنگ زنی و افتتاح شد.

فرماندار همدان در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های شهرستان همدان بابیان اینکه این پروژه‌ها شامل کلنگ زنی درمانگاه و کلینیک تخصصی و بزرگ دانشگاه علوم پزشکی همدان بااعتبار هشت و نیم میلیارد تومان است، گفت: این کلینیک در زیربنای سه هزار و ۸۸۰ مترمربع در نزدیکی میدان فلسطین شهر همدان ساخته می‌شود.

بهره‌برداری از مرکز سلامت جامعه سیلو شهر همدان

علی تعالی با اشاره به بهره‌برداری از مرکز سلامت جامعه سیلو شهر همدان نیز عنوان کرد: این مرکز از اعتبارات استانی در زیربنای ۶۸۴ مترمربع ساخته‌شده است.

وی سال شروع پروژه را سال ۱۳۹۱ اعلام کرد و اظهار داشت: هزینه عمرانی این پروژه ۷۷۰ میلیون تومان و مبلغ تجهیزات آن ۱۴۵ میلیون تومان است.

فرماندار همدان بابیان اینکه این مرکز ۱۴ هزار و ۵۹۰ نفر را تحت پوش خواهد داشت، گفت: واحدهای فعال در این مرکز شامل واحدهای پزشکی، دندانپزشکی، مامائی، بهداشت محیط و حرفه‌ای، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت خانواده، رابطین بهداشتی، تزریقات و پانسمان و پذیرش است.

بهسازی روستای رباط شورین در بخش مرکزی شهرستان همدان

تعالی به بهره‌برداری از پروژه بهسازی روستای رباط شورین در بخش مرکزی شهرستان همدان اشاره کرد و بیان داشت: تعداد خانوار این روستا ۳۳۶ نفر و جمعیت آن هزار و ۱۹۰ نفر است.

وی بابیان اینکه طرح هادی این روستا در سال ۱۳۸۲ آغازشده است و در سال ۱۳۹۱ بازنگری شد، افزود: عملیات بهسازی این روستا از سال ۸۹ آغاز شد واعتبار مصوب فاز نخست بهسازی روستای رباط شورین در سال جاری سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال است.

فرماندار همدان گفت:عملیات انجام شده در این روستا شامل تخریب، کانل کشی و جابه جایی شبکه و زیر سازی بوده است.

بهره برداری از مرغداری با تولید ۲۰۰ تن گوشت سفید

فرماندار همدان به افتتاح طرح توسعه مرغداری شرکت تعاونی طاحون دام در بخش قهاوند شهرستان همدان اشاره کرد و گفت: این مرغداری با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن گوشت سفید در سال و هزار و ۸۰۰ تن کود به بهره‌برداری می‌رسد.

علی تعالی با بیان این موضوع که ظرفیت این مرغداری ۲۰ هزار قطعه است، عنوان کرد: زمین این مرغداری هشت هزار مترمربع است که میزان سرمایه‌گذاری این طرح سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در بخش خصوصی بوده و برای شش نفر اشتغال‌زایی کرده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار همدان در آئین کلنگ زنی کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت رویکرد جدیدی برای توسعه کشور خواهیم داشت.

رضا قیاسی بابیان اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت مثال‌زدنی است، گفت: با اجرای این طرح در کشور و در استان همدان مبلغ زیادی از هزینه‌های درمان که باید از جیب مردم پرداخت می‌شد توسط دولت پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۷۰ میلیارد تومان از اجرای این طرح به جیب مردم واریزشده است، بیان داشت: ۳۶۶ هزار نفر در استان همدان از طرح تحول نظام سلامت برخوردار شدند و نزدیک به ۲۵ هزار زایمان طبیعی رایگان در استان همدان انجام شد.

۵۱۴ پروژه بزرگ و کوچک در دهه فجر سال جاری در استان همدان کلنگ زنی و افتتاح شد

قیاسی در خصوص طرح‌های دهه فجر در استان همدان گفت: ۵۱۴ پروژه بزرگ و کوچک در دهه فجر سال جاری در استان همدان بااعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح شد که از این میان ۷۳ پروژه کلنگ زنی و بااعتبار ۷۰ میلیارد تومان بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی نیز در مراسم کلنگ زنی کلینیک تخصصی ویژه دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه کلینیک تخصصی در همه کشور و در استان همدان ساخته می‌شود، گفت: این کلینیک علاوه بر مرکز استان در همه شهرستان‌های همدان نیز ساخته خواهد شد.

رشید حیدری بابیان اینکه کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی همدان جزو منحصربه‌فردترین کلینیک‌ها در کشور است، افزود: این کلینیک در چهار طبقه و با ۶۴ مطب فوق تخصصی و تخصصی و ۱۰ مطب دندانپزشکی در همدان ساخته می‌شود.

وی میزان اعتبار پروژه بدون تجهیزات را هشت و نیم میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: اعتبار سال جاری پروژه از طرح تحول سلامت چهار و نیم میلیارد بوده و مابقی آن سال آینده تأمین و پیش‌بینی می‌شود که این پروژه در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به بهره‌برداری برسد.