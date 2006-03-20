همايش " گفتگوي اسلام و مسيحيت " در مصر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، همايش " گفتگوي اسلام و مسيحيت" براي دومين سال پياپي با حضور شيخ الازهر و دبير كل شوراي خاورميانه فردا سه شنبه 1 فروردين ( 21 مارس) در قاهره مصر برگزار مي شود.

جرجس صالح دبير كل شوراي كليساهاي خاورميانه در آستانه برگزاري همايش " اسلام و مسيحيت " اظهار داشت: گفتگوي ميان اسلام و مسيحيت از راههاي تعاملات فرهنگي ميان دو دين آسماني به شمار مي رود.

وي افزود: در اين همايش مي توان مشتركات ديني و فرهنگي را ارائه و ديدگاههاي مختلف را بررسي كرد.

دكتر محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر تصريح كرد: دين از واجبات بشر به شمار مي رود. زيرا آنها را هدفمند ساخته و زمينه اي براي رعايت حقوق بشر فراهم مي كند، بويژه در اين دوره كه حقوق بشر از جايگاه ويژه اي برخوردار است و همه انسانها به نوعي خواستار رعايت حقوق بشر هستند.

دكتر طنطاوي با اشاره به زبان مشترك اسلام و مسيحيت اظهار داشت: ميان اسلام و مسيحيت زبان مشتركي وجود دارد كه با آن زبان مشترك مي توان مشكلات و رنجهاي بشري را حل و فصل كرد.

وي ياد آور شد: ارائه و طرح ديدگاههاي مشترك ميان دو دين آسماني انقلابي جديد در زندگي بشر ايجاد مي كند كه آنها را به سعادت مي رساند و دستيابي به صلح جهاني، دوستي و تسامح را آسانتر مي كند.