شکل گیری انقلاب با نقش آفرینی هیئت های مذهبی و روحانیون

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه چهارشنبه در همایش بصیرت افزایی فجر آفرینان حسینی، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ریشه هیئتی دارد، افزود: انقلاب شالوده هیئتی دارد و شکل‌گیری و تحقق انقلاب با حضور گسترده و آگاهانه محقق شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: شالوده و هسته اولیه انقلاب با هیئت‌های مذهبی شروع‌شده و در دهه پنجاه و بخصوص سال‌های ۵۶ و ۵۷ ترس رژیم شاه از هیئت ها بود و ماه محرم که نزدیک می‌شد به دلیل ترس از فعالیت‌های مذهبی و انقلابی مردم در هیئت های مذهبی خفقان و حکومت‌نظامی در نقاط مختلف کشور شکل می‌گرفت.

حجت‌الاسلام صفی یاری با یادآوری اینکه در دوران قبل از انقلاب رژیم طاغوت محدودیت‌ها ویژه‌ای برای فعالیت هیئت‌های مذهبی بخصوص در ماه‌های محرم و صفر تدارک دیده بود تأکید کرد: مداحان و هیئت‌ها در ماه محرم تحت نظر مأمورین رژیم شاهنشاهی بودند.

وی گفت: انقلاب اسلامی با عنایت و نگاه الهی و نقش پیامبرگونه امام خمینی (ره) به پیروزی رسید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه هیئت‌های مذهبی و مداحان اهل‌بیت نقش مهم و اساسی را در پیروزی انقلاب داشتند گفت: هیئت‌های مذهبی در کنار روحانیت در شکل‌گیری انقلاب نقش اول را داشتند و در این میان مادحان و اعضای شورای هیئت‌های مذهبی صاحبان انقلاب هستند و باید امروز هم در راستای تثبیت انقلاب بیش از بیش تلاش کنند.

حجت‌الاسلام صفی یاری تأکید کرد: امام خمینی (ره) ایران را از وابستگی از شرق و غرب رها کرد و باوجود توطئه‌های متعدد و گسترده دنیای شرق و غرب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل خواسته‌های مستکبران ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی استقلال و آزادی را برای ملت ایران در پی داشت افزود: امام خمینی (ره)استقلال و آزادی را برای ملت ایران می‌خواستند که با پیروزی و به ثمر نشستن انقلاب اسلامی این امر محقق شد.

وی بابیان اینکه انقلاب برای حاکمیت دین بود، افزود: حاکمیت دین خود را در بدنه هیئت و نیروهای ارزشی، حسینی و عاشورایی نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام صفی یاری با اشاره به دفاع مقدس افزود: نبض تپنده دفاع مقدس تفکر عاشورایی بود و شب‌های حمله شب عاشورایی بود.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس مدیون شهیدان و ایثار گران هستیم چراکه به اتمام وجود این حماسه را رقم زدند و امروز اقتدار و عزت ایران مدیون شهدا و ایثارگران است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: هیئت‌های مذهبی باید بیش از گذشته تلاش کنند چراکه دشمن به عظمت و قدرت هیئت‌ها پی نبرده بود ولی امروز به این مهم رسیده است.