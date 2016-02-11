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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان مطرح کرد؛

شکل گیری انقلاب با نقش آفرینی هیئت های مذهبی و روحانیون

شکل گیری انقلاب با نقش آفرینی هیئت های مذهبی و روحانیون

زنجان- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: هیئت های مذهبی در کنار روحانیت در شکل گیری انقلاب نقش اول را داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه چهارشنبه در همایش بصیرت افزایی فجر آفرینان حسینی، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ریشه هیئتی دارد، افزود: انقلاب شالوده هیئتی دارد و شکل‌گیری و تحقق انقلاب با حضور گسترده و آگاهانه محقق شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: شالوده و هسته اولیه انقلاب با هیئت‌های مذهبی شروع‌شده و در دهه پنجاه و بخصوص سال‌های  ۵۶ و ۵۷  ترس رژیم شاه از هیئت ها بود و ماه محرم که نزدیک می‌شد به دلیل ترس از فعالیت‌های مذهبی و انقلابی مردم در هیئت های مذهبی خفقان و حکومت‌نظامی در نقاط مختلف کشور شکل می‌گرفت.

حجت‌الاسلام صفی یاری با یادآوری اینکه در دوران قبل از انقلاب رژیم طاغوت محدودیت‌ها ویژه‌ای برای فعالیت هیئت‌های مذهبی بخصوص در ماه‌های محرم و صفر تدارک دیده بود تأکید کرد: مداحان و هیئت‌ها در ماه محرم تحت نظر مأمورین رژیم شاهنشاهی بودند.

وی گفت: انقلاب اسلامی با عنایت و نگاه الهی و نقش پیامبرگونه امام خمینی (ره) به پیروزی رسید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه هیئت‌های مذهبی و مداحان اهل‌بیت نقش مهم و اساسی را در پیروزی انقلاب داشتند گفت: هیئت‌های مذهبی در کنار روحانیت در شکل‌گیری انقلاب نقش اول را داشتند و در این میان مادحان و اعضای شورای هیئت‌های مذهبی صاحبان انقلاب هستند و باید امروز هم در راستای تثبیت انقلاب بیش از بیش تلاش کنند.

حجت‌الاسلام صفی یاری تأکید کرد: امام خمینی (ره) ایران را از وابستگی از شرق و غرب رها کرد و باوجود توطئه‌های متعدد و گسترده دنیای شرق و غرب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل خواسته‌های مستکبران ایستادگی  کردند.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی استقلال و آزادی را برای ملت ایران در پی داشت افزود: امام خمینی (ره)استقلال و آزادی را برای ملت ایران می‌خواستند که با پیروزی و به ثمر نشستن انقلاب اسلامی این امر محقق شد.

وی بابیان اینکه انقلاب برای حاکمیت دین بود، افزود: حاکمیت دین خود را در بدنه  هیئت و نیروهای ارزشی، حسینی و عاشورایی نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام صفی یاری با اشاره به دفاع مقدس افزود: نبض تپنده دفاع مقدس تفکر عاشورایی بود و شب‌های حمله شب عاشورایی بود.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس مدیون شهیدان و ایثار گران هستیم چراکه به اتمام وجود این حماسه را رقم زدند و امروز اقتدار و عزت ایران مدیون شهدا و ایثارگران است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: هیئت‌های مذهبی باید بیش از گذشته تلاش کنند چراکه دشمن به عظمت و قدرت هیئت‌ها پی نبرده بود ولی امروز به این مهم رسیده است.

 

کد مطلب 3048618

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