ابراهیمی: قم در تولید لوازم خانگی و موتورسیکلت رتبه نخست کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی ظهر یکشنبه در دیدار استاندار و شورای معاونین و مشاورین استانداری قم با آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور و امام جمعه قم، به تشریح شاخصهای اقتصادی استان پرداخت.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان گفت: قم با جمعیتی حدود یک و شش درصد جمعیت کشور و سهم سرزمینی کمتر از یک درصد، قابلیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و صنعتی دارد و سهم استان در تولید ملی با برنامهریزی دقیق میتواند افزایش یابد.
ابراهیمی افزود: استان در تولید لوازم خانگی با سهم ۴۰ درصد، موتورسیکلت با سهم ۵۰ درصد و کفش ماشینی با سهم بالا، رتبه نخست کشور را داراست و همچنین در تولید تجهیزات و محصولات بیمارستانی پس از استانهای البرز و خراسان رضوی رتبه سوم کشور را کسب کرده و در تولید محصولات پروتئینی با سهم ۲۵ درصد، جایگاه نخست کشور را دارد.
معاون اقتصادی استانداری قم به ظرفیتهای نوآوری و هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: با همکاری دانشگاهها و بخش خصوصی، مقدمات توسعه فناوری هوش مصنوعی در استان فراهم شده و این روند با برنامهریزی هدفمند ادامه خواهد یافت.
ابراهیمی همچنین به صادرات فرش دستباف ابریشم قم با کیفیت ممتاز پرداخت و افزود: قم در تولید این محصول رتبه نخست دنیا را دارد و مرکز صادرات آن فعال است و در گذشته محدودیتها باعث کاهش درآمدها شده بود، اما با مدیریت جدید و تسهیلات بانکی مصوب، روند صادرات بهبود یافته و درآمدهای رسمی و غیررسمی افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پیگیری پروژههای حوزه انرژی، ناترازی برق، آب و گاز تأکید کرد و گفت: پروژههای صنعتی و اقتصادی استان با بهرهوری انرژی و افزایش ارزش افزوده توسعه مییابند و زمینه رشد پایدار اقتصادی فراهم میشود.
ابراهیمی افزود: توسعه گردشگری، تمرکز بر صنایع با بیشترین ارزش افزوده و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، از برنامههای اصلی مدیریت استان است و استفاده هدفمند از ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی میتواند سهم قم از اقتصاد ملی را افزایش دهد.
وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با همکاری دولت و بخش خصوصی در حال پیگیری است و استان در مسیر توسعه اقتصادی، صنعتی و صادراتی با جدیت حرکت میکند.
