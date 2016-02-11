۲ مجموعه ورزشی و یک پارک در آبادان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آبادان شامگاه چهارشنبه در آئین بهره برداری از این پروژه ها گفت: پارک تفریحی منازل صدا و سیما در زمینی به مساحت ۲۳ هزار متر مربع و با صرف اعتباری معادل ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری شهرداری احداث و به بهره برداری رسیده است.

محمود رضا شیرازی با بیان اینکه دو سال پیش شرکت پالایش نفت آبادان چهار هزار منزل از منازل شرکت نفتی را به شهرداری واگذار کرد، افزود: تخریب زیرساختهای ناشی از فرسودگی سالهای گذشته در اثر جنگ و پس از آن در دوران بازسازی که به طور کامل به انجام نرسید سبب شده تا این بخشها شرایط مناسبی نداشته باشند و از این بابت ضمن اظهار شرمندگی از مردم از صبر و حوصله آنان قدردانی می کنم.

وی اظهار کرد: شهرداری و شورا موضوع بازسازی این اماکن را در دستور کار خود قرار داده است تا با احیای این فضاها بتوانیم خدمتی به مردم کرده باشیم.

شیرازی تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد از ساخت و سازهای شهری آبادان کاهش یافته است. ضمن آنکه عوارض آلایندگی نیز به دلیل عدم توانمندی وزارت نفت، پرداخت نشده است.

وی یادآور شد: مجموعه ورزشی تفریحی ایستگاه ۱۱ آبادان نیز در زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع و صرف اعتباری معادل یک میلیارد ریال احداث شده است.

شهردار آبادان در خصوص مجموعه ورزشی تفریحی ایستگاه هشت آبادان نیز گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با هزینه کردن شش میلیارد ریال احداث و بهره برداری شد.

به گفته شیرازی، برای ساخت این مجموعه ها اقداماتی همچون خاکبرداری، خاک ریزی، زیرسازی، کفپوش گذاری، آسفالت، فضای سبز، رنگ آمیزی، لوله گذاری، نورپردازی و زهکشی انجام و یک ست ورزشی، بازی پلی اتیلن، مبلمان پارکی و آلاچیق در آنها نصب شده است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان نیز در آئین بهره برداری از این پروژه ها گفت: ایجاد بوستانهای محلی و فضای فرهنگی - ورزشی در آبادان که ظرفیتهای بسیار خوبی را نیز دارد، جزو وظایف ذاتی ما است.

احمد سیاحی افزود: انصافا شهرداری آبادان در شهر مجموعه های فرهنگی ورزشی بسیار خوبی را ایجاد کرده و این را می توان در چهره شاد تک تک افراد این محلات که اکنون نیز حضور دارند، دید.

وی با بیان اینکه ایجاد مکانهای تفریحی و رفاهی برای شهروندان جزو الزامات اولیه کار دستگاه های اجرایی و به ویژه شهرداری ها است، اظهار کرد: هم گامی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبادان در جهت اجرای تصممیات دولت تدبیر و امید در جهت عمران و آبادانی شهر قابل تقدیر است.