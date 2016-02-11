خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: همه‌جا سخن از یک جشن بود، در هر کوی و برزن بین هر پیر و جوان و کودک و بزرگ‌سال هیاهوی و شورونشاط شرکت در جشن موج می‌زد، جشنی که برای شرکت در آن برای همه ملت ایران کارت دعوت فرستاده‌شده بود، جشنی باشکوه که همه یک سال منتظر فرارسیدن آن بودند و باوجوداینکه این جشن هرسال تکرار می‌شد اما شور و شوق شرکت در آن هرسال بیشتر از سال قبل بود.

آری همه مردم ایران به جشن ۳۸ سالگی انقلاب اسلامی ایران دعوت بودند و امروز موعد آن فرارسیده بود، بچه‌ها نیز همراه والدین خود برای شرکت در جشن حاضرشده بودند و به هر سوی از خیابان‌های همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین که نگاه می‌کردم، جمعیتی را می‌دیدم که برای رسیدن به جشن باشکوه انقلاب در تکاپو هستند.

خیابان‌های منتهی به میدان امام خمینی (ره) شهر همدان مملو از جمعیتی بود که به سمت میدان امام خمینی (ره) حرکت می‌کردند، تمام فضای شهر آذین‌بندی بود و خیابان‌های شهر با پرچم ایران اسلامی و با پرچم‌های رنگی سبز و سفید و قرمز تزئین شده بود.

مردم همدان همیشه و در همه‌جا درصحنه بودند و برای دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب از جان خود گذشتند و نه‌تنها امروز در جشن ۳۸ سالگی انقلاب شرکت کرند بلکه در زمان انقلاب نیز جزو پیشگامان در پیروزی انقلاب اسلامی بودند.

برودت هوا مانع حضور پرشور مردم نشد

امروز نیز باوجود سرما و برودت هوای شهر گرمی دل‌های همدانی‌ها بود که فضای جشن پیروزی انقلاب را گرم‌تر می‌کرد، از همه قشری در بین جمعیت دیده می‌شد از پیر و جوان گرفته تا کودک و نوجوان و زن و مرد همه پا به‌پای هم شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند و به سمت میدان امام (ره) همدان حرکت می‌کردند.

مردم همدان از ساعت‌ها قبل برای راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه آماده‌شده بودند و والدین با فرزندان خود، اصناف همدان، هیئت‌های دانش‌آموزی، تشکل‌های مردمی، بسیجیان و همه و همه برای شروع راهپیمایی لحظه‌شماری می‌کردند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن از ساعت ۱۰ با اعلام مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان آغاز شد و جمعیت از خیابان‌های بوعلی و شریعتی و تختی همدان به سمت میدان امام خمینی (ره) و محل تجمع حرکت کردند، آری یک‌بار دیگر شاهد بیعت مردم همدان با ولایت‌فقیه و امام امت بودیم و این مردم بار دیگر آمده بودند تا با رهبر خود تجدیدعهد کنند.

مردم شهیدپرور همدان با شعار «الله‌اکبر» راهپیمایی خود را آغاز کردند

مردم شهیدپرور همدان با شعار «الله‌اکبر» راهپیمایی خود را آغاز کردند در طول مسیر مردم لبیک‌گویان شعارهای مختلفی را سر می‌داند و درحالی‌که عکس مقام معظم رهبری و پرچم ایران را در دست داشتند به سمت میدان امام خمینی (ره) شهر قدم برمی‌داشتند.

صدای کوبنده مردم با فریاد «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر آل سعود» در آسمان شهر طنین‌انداز شده بود، حرارت و شور و شوق مردم همدان برای راهپیمایی بر سردی هوا چیره شده بود و اینجا چیزی جزء عشق به وطن پیدا نمی‌شد.

ایران ای سرزمین دلیران برای آبادانیت و برای سرافرازیت از جان‌خواهیم گذشت، وطنم ای هستی من، ای خاک اهورایی من همیشه جاودانه شو!

رفته‌رفته به جمعیت راهپیمایی کنندگان اضافه می‌شد خانم‌ها از سمت چپ و آقایان از سمت راست خیابان حرکت می‌کردند و در دست مردم شعارنوشته‌های مختلفی مانند «جانم فدای رهبرم» و «مطیع امر رهبریم» و «مرگ بر آمریکا» و «انقلاب اسلامی ایران» و غیره وجود داشت.

در بین جمعیت راهپیمایی کننده علاوه بر مردم همدان، مسئولان استانی مانند استاندار همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان، معاونان استاندار، فرماندار، مدیران و مسئولان انتظامی و سپاه استان همدان و مدیران ادارات نیز هم پای مردم برای دافع از نظام جمهوری اسلامی ایران آمده بودند.

مردم همدان آمده بودند تا بار دیگر نام ایران اسلامی را در بلندای جهان پرآوازه‌تر کنند

مردم همدان آمده بودند تا بار دیگر نام ایران اسلامی را در بلندای جهان پرآوازه‌تر کنند و ۲۲ بهمن‌ماه را به نام ملت ایران ثبت و ضبط کنند.

شعارهای کوبنده‌ای چون «راه نجات امت ولایت است ولایت» و «راه نجات امت تجلی بصیرت» و «ما ذوالفقار حیدریم پناهیان رهبریم» و «می‌رسد صبح مرگ اسرائیل» و «مرگ بر اسرائیل» و « دست خدا بر سر ما است، خامنه‌ای رهبر ماست» و «مرگ بر ضد ولایت‌فقیه» و خامنه‌ای کوثر است، دشمن او ابتر است» و خامنه‌ای کوثر است وارث پیغمبر است» و غیره بر زبان زن و مرد همدانی جاری بود.

مردم همدان با تمام وجود فریاد سر می‌آوردند که «ازبهر حمایت ولی آمده‌ایم» و برای بیعت با رهبری در این مسیر گام برمی‌داریم و روح شهدای همدان چون شهید «مباشر کاشانی» شهید انقلاب و شهید «احمدی روشن» شهید هسته‌ای و شهید «سردار همدانی» شهید مدافع حرم و هزاران شهید همدان نظاره‌گر قدوم مردم در جشن انقلاب بود.

پدران و مادران شهدا در بین جمعیت با در دست داشتن عکس شهدای خود بار دیگر آمده بودند تا مقام معظم رهبری و ولایت‌فقیه پیمان بدند و بگویند اگر بار دیگر لازم باشد حاضر هستند از جان خود و جان فرزندان خود درراه دفاع از وطن بگذرند.

شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را وظیفه ملی خود می‌دانم

پدر شهیدی درحالی‌که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبار می‌داد، گفت: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را وظیفه ملی خود می‌دانم و تا جان در بدن دارم از وطنم و رهبرم دفاع خواهم کرد.

حالا دیگر خیل جمعیت به میدان امام خمینی (ره) همدان رسیده بود و تا چشم کار می‌کرد جمعیت و بود جمعیت، و همه برای شنیدن صحبت‌های سخنران آماده‌شده بودند.

مردم همدان امروز ۲۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ بار دیگر حماسه‌آفرین شدند و با شرکت در راهپیمایی ثابت کردند که همواره و تا بلندای تاریخ از وطن خود، از انقلاب دفاع خواهند کردند و آمدند تا همبستگی و وفاداری خود به‌نظام جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان بکشند.

خبرنگار: زهرا ذوالفقاری