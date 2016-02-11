به گزارش خبرنگار مهر سردار «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ،گفت:با توجه به مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از صبح امروز محدودیت‌های ترافیکی در مسیر های منتهی به میدان بزرگ آزادی اعمال شد.

وی در ادامه افزود: تمامی نیروهای پلیس راهور تهران بزرگ دوشادوش همکاران دیگر پلیس های تخصصی از صبح تا لحظه اتمام مراسم راهپیمائی یوم الله ۲۲بهمن در حالت آماده باش بودند و نسبت به روان سازی ترافیک و ارائه خدمات و تسهیلات ترافیکی مشغول خدمت رسانی هستند بطوریکه در حال حاضر مشکل ترافیکی در هیچ یک از معابر شهر تهران نداریم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان اذعان کرد:با توجه به اتمام مراسم راهپیمایی،از ساعت ۱۳ تمامی محدودیت‌های ترافیکی به حالت عادی بازگشته و هم اکنون آمد و شدی روان در سطح شهر تهران شاهد هستیم.