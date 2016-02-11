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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

رییس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد :

پایان محدودیت‌های ترافیکی ۲۲ بهمن

پایان محدودیت‌های ترافیکی ۲۲ بهمن

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از بازگشت محدودیت‌های ترافیکی به حالت عادی خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر سردار «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ،گفت:با توجه به مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از صبح امروز محدودیت‌های ترافیکی در مسیر های منتهی به میدان بزرگ آزادی اعمال شد.

وی در ادامه افزود: تمامی نیروهای پلیس راهور تهران بزرگ دوشادوش همکاران دیگر پلیس های تخصصی از صبح تا لحظه اتمام مراسم راهپیمائی یوم الله ۲۲بهمن در حالت آماده باش بودند و نسبت به روان سازی ترافیک و ارائه خدمات و تسهیلات ترافیکی مشغول خدمت رسانی هستند بطوریکه در حال حاضر مشکل ترافیکی در هیچ یک از معابر شهر تهران نداریم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان اذعان کرد:با توجه به اتمام مراسم راهپیمایی،از ساعت ۱۳ تمامی محدودیت‌های ترافیکی به حالت عادی بازگشته و هم اکنون آمد و شدی روان در سطح شهر تهران شاهد هستیم.

کد مطلب 3050012

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