سالیانه ۸۰۰ هزار شغل نیاز داریم/ باید اشتغال خلق کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با بیان اینکه امروز به خلق اشتغال نیاز داریم، گفت: اشتغال مولد و تولید ثروت در سایه همکاری دولت با شرکای اجتماعی خود از جمله کارآفرینان است.

وزیر کار با بیان اینکه در شرایط کنونی از ریخت و پاش‌های دلاری سال‌های گذشته خبری نیست، افزود: اگر امروز دلاری به دست آید، این دلارها دیگر پاشیده نخواهد شد.

وزیر کار ادامه داد: ما حق هدر دادن حتی یک دلار هم نداریم و بدون کار کارشناسی هم نباید کاری انجام دهیم بلکه باید با سختکوشی تمام این مسیر را به جلو ببریم.

وی با اشاره به تغییرات لحظه ای شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی دنیا افزود: برای غلبه بر این شرایط باید خلاقیت و سختکوشی داشته باشیم که این موضوع در ذات کارآفرینی نهفته است.

ربیعی تاکید کرد: برای طی مسیر پُرتلاطم پیش رو در کشور به کمک کارآفرینان نیاز است که باید بیش از گذشته همکاری دولت با کارآفرینان شکل بگیرد که این همکاری نیز باید از میزهای کنفرانس فراتر رود و نزدیک تر شود.

وزیر کار با بیان اینکه سالیانه نیاز به ایجاد ۸۰۰ هزار شغل هستیم، افزود: برای ایجاد این تعداد شغل باید به بهره وری کارگری و کارآفرینی توجه ویژه کنیم.

وزیر کار گفت: تجربه کارآفرینی در کشور ما متفاوت از الگوهای جهانی است که در شرایط خاص ایران به کار می رود و تجربه اینکه چگونه در کنار کارآفرینان قرار بگیریم تا در شرایط ایران امروز رشد کنیم تجربه خاصی خواهد بود.

وی، عصر امروز را عصر پسامنابع دانست و افزود: باید برای منابع دیگری برنامه ریزی کنیم و بخش عمده این منابع در وجود کارآفرینان است.

ربیعی با بیان اینکه اعتماد بخش خصوصی به دولت رو به افزایش است، گفت: باید برای اعتماد سازی گام‌های بیشتری برداشته شود. کارآفرینان صبور و ریسک پذیرند و به آینده امید دارند.