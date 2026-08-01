استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در پاوه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در ادامه برنامه‌های خود برای دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات انتقال خون، روز شنبه ۱۰ مردادماه در شهرستان پاوه مستقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه اهدای خون، هدیه‌ای ارزشمند از جنس زندگی است، افزود: از همه شهروندان نیک‌اندیش و واجد شرایط دعوت می‌کنیم با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم و نجات جان بیماران نیازمند مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر روز شنبه در ساختمان قدیمی اورژانس بیمارستان قدس پاوه مستقر خواهد بود و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

میرزاده با تأکید بر اینکه هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد، خاطرنشان کرد: حضور و مشارکت مردم در این اقدام خداپسندانه، نقش مهمی در تأمین ذخایر خون و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی استان خواهد داشت.