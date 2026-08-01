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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵

تحلیلگران اسپانیایی بررسی کردند؛

از مداخله اسرائیل در بحران اسپانیا تا پست تأمل‌برانگیز پسر نتانیاهو

از مداخله اسرائیل در بحران اسپانیا تا پست تأمل‌برانگیز پسر نتانیاهو

تحلیلگران سیاسی در اسپانیا به دست داشتن رژیم صهیونیستی در رقم خوردن بحران مهاجرتی برای دولت این کشور اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، تحلیلگران و کارشناسان در اسپانیا معتقدند که رژیم صهیونیستی از موضوع بحران مهاجران در شهر سبته برای ایجاد آشوب در این کشور سوء استفاده می کند.

روز گذشته دنی دانون نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با اشاره به این موضوع گفت که اسپانیا همچنان از اسرائیل انتقاد می کند اما با شرایط اضطراری به دلیل بحران مهاجرت رو به رو است. اسپانیا نیز در واکنش به این مداخله و دست داشتن رژیم صهیونیستی در این بحران اعلام کرد که اینک همه چیز شفاف تر شده است.

تحلیلگران اسپانیایی معتقدند که تحولات شهر سبته در شمال آفریقا به مثابه تقلای رژیم صهیونیستی برای تضعیف دولت اسپانیا به شمار می رود چرا که این دولت بارها از نسل کشی اشغالگران صهیونیست در نوار غزه انتقاد کرده است. تحولات شهر سبته با حمایت رژیم صهیونیستی و جریان راست گرای تندرو صورت گرفته است.

آنها اضافه کردند که آمریکا نیز از تضعیف دولت اسپانیا استقبال می کند. خوزه وزنر خبرنگار اسپانیایی نیز به پست سابق پسر نتانیاهو در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد و گفت: پسر نتانیاهو در سال ۲۰۱۹ به این نکته اشاره کرده بود که تل آویو از جریان های جدایی طلب در سبته و ملیلیه حمایت مالی می کند. پس هنوز شک و تردیدی وجود دارد که آنچه امروزه اتفاق می افتد انتقام جویی از دولت این کشور است؟

روز جمعه مسئولان اسپانیایی از ورود ۶۰ هزار مهاجر غیرقانونی به شهر سبته و کشته شدن ۳۴ تن در جریان این تحولات خبر داد. دولت اسپانیا نیز تصمیم گرفت نیروهای مسلح را در منطقه برای تحقق امنیت مستقر کند. ۲ شهر ملیلیه و سبته واقع در سواحل شمالی مراکش تحت کنترل دولت اسپانیا اداره می شوند.

کد مطلب 6904799

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    نظرات

    • US ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      4 2
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      اسپانیا میتونه همه این مهاجرین غیرقانونی بی هویت و ماموران تخریب اسقاتیلی رو بیرون بریزه و نقشه های اسقاتیل رو در کشورش خنثی کنه.
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      2 0
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      نام این منطقه سیوتا است به اسپانیایی نام جعلی سیته در راستای تجاوز طلبی مراکشی ها است
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 0
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      اسپانیا همیشه در خط مقدم، مبارزه با فاشیست بود چه در برابر فاشیست اموی در آندلس وچه در برابر نتانیاهو فاشیست
      • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
        0 0
        فاشیست یعنی چی؟؟

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