به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، تحلیلگران و کارشناسان در اسپانیا معتقدند که رژیم صهیونیستی از موضوع بحران مهاجران در شهر سبته برای ایجاد آشوب در این کشور سوء استفاده می کند.

روز گذشته دنی دانون نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با اشاره به این موضوع گفت که اسپانیا همچنان از اسرائیل انتقاد می کند اما با شرایط اضطراری به دلیل بحران مهاجرت رو به رو است. اسپانیا نیز در واکنش به این مداخله و دست داشتن رژیم صهیونیستی در این بحران اعلام کرد که اینک همه چیز شفاف تر شده است.

تحلیلگران اسپانیایی معتقدند که تحولات شهر سبته در شمال آفریقا به مثابه تقلای رژیم صهیونیستی برای تضعیف دولت اسپانیا به شمار می رود چرا که این دولت بارها از نسل کشی اشغالگران صهیونیست در نوار غزه انتقاد کرده است. تحولات شهر سبته با حمایت رژیم صهیونیستی و جریان راست گرای تندرو صورت گرفته است.

آنها اضافه کردند که آمریکا نیز از تضعیف دولت اسپانیا استقبال می کند. خوزه وزنر خبرنگار اسپانیایی نیز به پست سابق پسر نتانیاهو در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد و گفت: پسر نتانیاهو در سال ۲۰۱۹ به این نکته اشاره کرده بود که تل آویو از جریان های جدایی طلب در سبته و ملیلیه حمایت مالی می کند. پس هنوز شک و تردیدی وجود دارد که آنچه امروزه اتفاق می افتد انتقام جویی از دولت این کشور است؟

روز جمعه مسئولان اسپانیایی از ورود ۶۰ هزار مهاجر غیرقانونی به شهر سبته و کشته شدن ۳۴ تن در جریان این تحولات خبر داد. دولت اسپانیا نیز تصمیم گرفت نیروهای مسلح را در منطقه برای تحقق امنیت مستقر کند. ۲ شهر ملیلیه و سبته واقع در سواحل شمالی مراکش تحت کنترل دولت اسپانیا اداره می شوند.