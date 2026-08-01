به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که همچنان با یکی از مهم‌ترین چالش‌های خود در نقل‌وانتقالات دست‌وپنجه نرم می‌کند. پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان هنوز بسته است و به همین دلیل این باشگاه تا این لحظه امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود را ندارد؛ موضوعی که برنامه‌های کادر فنی برای تکمیل فهرست تیم را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال، تمرکز خود را علاوه بر آماده‌سازی بازیکنان باتجربه، روی استفاده از ظرفیت بازیکنان جوان قرار داده است. او با دعوت از چندین بازیکن مستعد از رده‌های پایه و تیم امید به تمرینات، قصد دارد عملکرد آنها را از نزدیک زیر نظر بگیرد و در صورت تأیید فنی، فرصت حضور در ترکیب اصلی را در فصل جدید در اختیارشان قرار دهد.

همچنین اردوی آماده‌سازی استقلال چند روز آینده در تهران آغاز خواهد شد. برخلاف برخی تیم‌های مدعی از جمله پرسپولیس که برای برگزاری اردوی پیش‌فصل راهی خارج از کشور شده‌اند، آبی‌پوشان ترجیح داده‌اند تمرینات خود را در تهران دنبال کنند. محدود بودن فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی و شرایط فعلی باشگاه از جمله دلایلی است که باعث شده کادر فنی برنامه‌ای برای برگزاری اردوی خارجی نداشته باشد و تمرکز خود را بر آماده‌سازی تیم در پایتخت قرار دهد.

داریوش یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط استقلال در آستانه آغاز لیگ برتر و در حالی که آبی‌پوشان تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا هستند، اظهار داشت: اولین نکته این است که استقلال، استقلال است. این تیم هر زمان و با هر شرایطی وارد مسابقات شود، نگاه‌ها را به سمت خود جلب می‌کند و همیشه یکی از مدعیان اصلی است. اما اینکه با چه شرایطی وارد فصل شود، موضوع دیگری است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، به‌ویژه بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، ممکن است استقلال در تکمیل اسکواد (ترکیب نهایی تیم) خود با مشکل مواجه شود. یک تیم برای حضور موفق در لیگ و لیگ نخبگان آسیا باید در تمام پست‌ها بازیکنان جایگزین و باکیفیت داشته باشد و امیدوارم باشگاه هرچه زودتر شرایط لازم را برای باز شدن پنجره فراهم کند تا بازیکنان مدنظر کادر فنی جذب شوند و استقلال بتواند با کیفیت مطلوب وارد مسابقات شود.

نقش تعیین‌کننده مدیریت در نقل‌وانتقالات

پیشکسوت استقلال درباره عملکرد مدیریت باشگاه در پرونده یاسر آسانی و سایر مسائل نقل‌وانتقالاتی گفت: نقش مدیریت در این مسائل کاملاً تعیین‌کننده است. اینکه باشگاه توانست آسانی را حفظ کند، اتفاق مهمی بود. اگر شرایط برای حفظ سایر بازیکنان هم فراهم می‌شد، شاید آنها نیز در تیم می‌ماندند، هرچند بخشی از این مسائل به شرایط داخلی کشور و تصمیم خود بازیکنان خارجی هم مربوط می‌شود.

یزدی افزود: مدیریت نقل‌وانتقالات اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر خبرهای خیلی امیدوارکننده‌ای از استقلال به گوش نمی‌رسد. نمی‌گویم شرایط بد است، اما قطعاً ایده‌آل هم نیست. بسته بودن پنجره و جذب نشدن بازیکنانی که بتوانند کیفیت تیم را افزایش دهند، از جمله مشکلات فعلی استقلال است.

تعیین مدیرعامل باید هرچه زودتر انجام شود

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات این است که هنوز مدیرعامل باشگاه مشخص نشده است. دلیل این موضوع را مسئولان باشگاه بهتر می‌دانند، اما به نظرم هرچه زودتر باید مدیرعامل تعیین شود. البته علی تاجرنیا امور باشگاه را مدیریت می‌کند، اما مدیرعامل وظایف مشخصی دارد و تعیین تکلیف این سمت می‌تواند به ساماندهی بهتر امور باشگاه کمک کند.

افزایش تیم‌های لیگ برتر به افت کیفیت مسابقات منجر می‌شود

پیشکسوت استقلال درباره روند جذب بازیکنان جوان توسط باشگاه‌ها و در مقابل، درخواست‌های مالی سنگین برخی بازیکنان باتجربه اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط خاص کشور و اتفاقاتی که رخ داد، فوتبال هم با مشکلاتی روبه‌رو شد. از طرف دیگر، با لغو سقوط تیم‌ها، تعداد تیم‌های لیگ برتر به ۱۸ تیم افزایش پیدا کرد و این موضوع قطعاً روی کیفیت مسابقات تأثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: وقتی دو تیم به لیگ اضافه می‌شوند، طبیعی است که بخشی از بازیکنان باکیفیت بین این تیم‌ها تقسیم شوند. اگر هم چنین نشود، باشگاه‌ها ناچار خواهند بود به سمت استفاده از بازیکنان جوان و فوتبالیست‌های لیگ‌های پایین‌تر بروند. این موضوع از یک سو فرصت خوبی برای جوانان است، اما از سوی دیگر چشم‌انداز کیفیت لیگ را نگران‌کننده می‌کند.

یزدی تأکید کرد: به اعتقاد من، کیفیت لیگ بیست‌وششم نه تنها افزایش پیدا نخواهد کرد، بلکه احتمال دارد نسبت به گذشته کاهش هم داشته باشد و این موضوع از همین حالا قابل پیش‌بینی است.

دستمزدهای نجومی نگران‌کننده است

این کارشناس فوتبال در پایان گفت: امیدوارم شرایط فوتبال ایران به سمتی برود که خبرهای خوب بیشتری بشنویم، چون در حال حاضر اتفاقات امیدوارکننده چندانی وجود ندارد. یکی از موضوعات نگران‌کننده، دستمزدهای نجومی در فوتبال است. اگر این مبالغ فقط به خود بازیکنان می‌رسید، شاید نگرانی کمتری وجود داشت، اما متأسفانه به نظر می‌رسد افرادی از این قراردادها منتفع می‌شوند که استحقاق چنین منافعی را ندارند. امیدوارم این مشکلات برطرف شود و اتفاقات مثبت جای مسائل حاشیه‌ای و نگران‌کننده را در فوتبال ایران بگیرد.