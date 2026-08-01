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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۲

کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بندرخمیر

کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بندرخمیر

بندر خمیر - فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر گفت: مأموران پلیس با توقیف یک دستگاه کامیون تانکر در محور لارستان - بندرخمیر ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت‌الله کریمی، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بندرخمیر در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین گشت‌زنی در محور لارستان - بندرخمیر به یک دستگاه کامیون تانکر مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر ارزش سوخت قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و سوخت‌های کشف شده نیز به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد.

کد مطلب 6898037

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