احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر کشاورزی بر وضعیت تالابها اظهار کرد: در اغلب حوزههای آبریز کشور، بارگذاری بخش کشاورزی بیش از توان اکولوژیکی و ظرفیت محیط انجام شده و استفاده از روشهای سنتی موجب افزایش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است.
وی افزود: نخستین قربانی این وضعیت، تالابها هستند، زیرا در پاییندست رودخانهها قرار دارند و هرچه برداشت آب از رودخانهها و سفرههای زیرزمینی افزایش یابد، اثر آن بهطور مستقیم در کاهش حقابه تالابها نمایان میشود.
اصلاح الگوی کشت و روشهای آبیاری
لاهیجانزاده با تأکید بر نقش وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت این وضعیت گفت: نخستین اقدام، اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه است. در برخی مناطق گرمسیر همچنان کشت محصولات پرآببر مانند برنج انجام میشود و در برخی استانها نیز محصولاتی مانند چغندر قند کشت میشود که با ظرفیت آبی منطقه همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: اصلاح روشهای آبیاری و حرکت به سمت کاهش مصرف آب، دومین اقدام ضروری است و در کنار آن باید بهتدریج میزان فعالیتهای کشاورزی با توان تأمین آب هر منطقه متناسب شود.
کشاورزی باید با اقلیم سازگار شود
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: کشاورزی باید با اقلیم و شرایط طبیعی هر منطقه سازگار باشد، زیرا در غیر این صورت تالابها تنها در سالهای پربارش یا هنگام وقوع سیلابها وضعیت مناسبی خواهند داشت و با پایان این دورهها دوباره با سرعت خشک میشوند.
وی خاطرنشان کرد: ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد و با توجه به تشدید خشکسالیهای بلندمدت و آثار تغییر اقلیم، ناگزیر هستیم نظام کشاورزی را با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب کشور سازگار کنیم.
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