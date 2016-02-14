ضرورت تجمیع شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد فلاح در مراسم تودیع رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، با اشاره به اینکه فعالیت در سازمان تدارکات پزشکی با دشواریهای خاص خود روبهرو است، گفت: هماکنون انتظارات زیادی از سازمان تدارکات پزشکی هلالاحمر وجود دارد و چالشهای بسیاری پیشروی این سازمان است که از ۶ سال قبل همواره با آن درگیر بوده و این تنگنا در سازمان برای اخذ تصمیمات جدی همواره بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه مشکلات سازمان شناخته شده است و برای رفع آنها نیاز به همکاری همه از رئیس جمعیت هلالاحمر تا سایر زیرمجموعهها داریم، عنوان کرد: نقطهای که اکنون سازمان تدارکات در آن قراردارد نه مورد نظر ما و نه مورد نظر مدیران جمعیت است و باید به جایگاهی که برای ما تعریف شده است، دست یابیم.
فلاح گفت: رئیس جمعیت هلالاحمر نیز خواستههای خود را برای تحقق در سازمان تدارکات به صورت شفاف مطرح کرده که همه آنها بهحق بوده و بارها در مجامع و هیئتهای مدیره سابق بارها تکرار شده که باید برای تحقق آنها تلاش کرد.
به گفته وی، حاکم کردن دید استراتژیک برای رسیدن به اهداف سازمان، تجمیع شرکتها در یک نقطه و ادغام برخی شرکتها و در اصل ایجاد تحول در سازمان تدارکات از جمله برنامههایی است که باید آن را محقق کرد.
سرپرست سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر با اشاره به اینکه کارنامه درخشان فعالیتهای دارویی هلالاحمر بر خلاف همه تبلیغات منفی، هنوز نقطه قوت بزرگی برای جمعیت محسوب میشود، خاطرنشان کرد: مردم همواره به جمعیت هلالاحمر اعتماد دارند و برند این جمعیت مورد قبول و اعتماد مردمی است.
وی با بیان اینکه سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر نیاز به تحول جدی نه فقط در بدنه مجموعه، بلکه در کارکردهای سازمانی خود دارد، تصریح کرد: تبدیل سازمان به هلدینگ قوی و ترغیب زیرمجموعه به تبدیل شدن به هلدینگ از جمله اهدافی است که باید به جد پیگیری شود.
فلاح با تاکید بر اینکه باید در زمینه همافزایی و کمک به حل مشکلات و بهبود کارکردها نیز فعالیتهای منسجمی را انجام داد، افزود: نیروهای انسانی بسیار خوبی در مجموعه سازمان فعال است که با اتکا به آنها میتوان بسیاری از اهداف را محقق کرد و بهخصوص در دوره دکتر جزنی نیز گامهای بسیار منسجمی برداشته شده که میتوان با ادامه آنها اهداف متصور را محقق کرده و امیدواریم بتوانیم بار سنگین مسئولیت خود را به سرمنزل مقصود برسانیم.
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