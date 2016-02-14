امکان سنجی برگزاری حراجی ملی فرش و صنایع دستی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: شناسایی امکانات سخت افزاری و فضای مناسب شهری برای برگزاری حراج ملی فرش و صنایع دستی در تبریز در راستای اجرای طرح حفظ و ارتقای عنوان تبریز، شهر جهانی بافت قالی از سوی شورای جهانی صنایع دستی در دست اقدام است.

وی با اشاره به اهمیت انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی بافت قالی در سال ۲۰۱۵ افزود: تمام ارگان های دولتی و بخش خصوصی باید برای حفظ این عنوان در تبریز تلاش کنند و بررسی امکانات موجود دراستان برای نیل به منظورحایز اهمیت است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به اعلام مشارکت بخش خصوصی در این حوزه یادآور شد: تلاش خواهیم کرد تا با ایجاد شبکه های متعدد، تعامل بهتر تبریز با سایر شهر های جهانی صنایع دستی و قالی فراهم شود.

وی با بیان اینکه هر چهار سال یکبار ارزیابی های همه جانبه برای بررسی شرایط و اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقا و حفظ این عناوین جهانی انجام می گیرد، از اهتمام اداره کل میراث فرهنگی و استانداری آذربایجان شرقی در این راستا خبر داد.