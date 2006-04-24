به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين پيام آمده است : علامه فقيد محمد باقر محمودي در عمر پربار خويش ده ها كتاب، تحقيق و پژوهش در زمينه تحقيقات اسلامي از خود به جاي گذاشت كه منبع وزين و غني براي ساير محققان و مولفان به شمار مي آيد.

در بخش ديگري از اين پيام آمده است : فقدان آيت الله محمد باقر محمودي ضايعه بزرگي براي جامعه علمي، فرهنگي و هنري كشور به شمار مي رود.



يادگار ارزشمند استاد كتاب " نهج السعاده في مستدرك نهج البلاغه" توانست در سال 1377 عنوان برگزيده كتاب سال ودر سال 1379 عنوان كتاب در دومين كتاب سال ولايت را به خود اختصاص دهد.

آيت الله محمد باقر محمودي در سال 1302 در علامرودشت متولد شد و تا نوزده سالگي در زادگاهش به آموختن دروس ادبيات، برخي كتابهاي متداول آن دورده پرداخت. در سال 1323 وي براي كسب علوم حوزوي رهسپار نجف اشرف شد و در مدت 7 سال اقامت دراين شهر به فراگيري ادبيات، منطق و دروس سطح پرداخت و پس از آن تا سال 1358 در دو شهر نجف و كربلا به تحصيل و تدريس و تحقيق ادامه داد و از همان سال به ايران مراجعت و در قم اقامت نمود . وي در دوران تحصيل، از محضر اساتيدي همچون شيخ حسن حجتي كردواني، شهيد سيد اسدا.. مدني، شيخ مجتبي لنكراني، شيخ حسين تهراني، مدرس افغاني، محمد باقر ميلاني، شيخ يوسف بيار جمندي، ميرزا آقا اصطهباني، سيد حسين حمامي، شيخ حسين علي، سيد عبدالهادي شيرازي، ميرزا حسين يزدي، ميرزا مهدي شيرازي، ميرزا هاشم آملي، سيد محد شيرازي كسب فيض نمود.