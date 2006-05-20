بازار فيلم كن افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي اعلام كرد در اين مراسم مديران و دست اندركاران جشنواره هاي مختلف جهاني و تهيه كنندگان و توزيع كنندگان و خريداران بين المللي فيلم هاي سينمايي و منتقدان و كارشناسان سينما و مسئولان غرفه ها به همراه ميهمانان ايراني سومين چتر سينماي ايران در كن حضور داشتند.

جروم پلارد، مدير بازار بين المللي جشنواره فيلم كن، در اين مراسم در ديدار با مدير چتر سينماي ايران از حضور جدي سينماي ايران و نمايش 19 فيلم در اين بازار ابراز خرسندي كرد.

در سومين چتر سينماي ايران در جشنواره كن علاوه بر بنياد سينمايي فارابي، كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوان، خانه سينما، انجمن سينماي جوانان ايران، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، سازمان توسعه سينمايي سوره وابسته به حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، شركت به‌نگر، رسانه بين المللي بامداد و موسسه قرن بيست و يكم حضور دارند.

سومين چتر سينماي ايران همزمان با آغاز جشنواره كن (چهارشنبه 27 ارديبهشت) آغاز به كار كرد و به مدت 11 روز (يك روز قبل از اختتاميه) برپاست.