شرح حال مبارز انقلابي مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " خاطرات عزتشاهي " با استفاده از تكنيك مصاحبه تدوين شده و توسط دفتر ادبيات انقلاب اسلامي در 862 صفحه از سوي نشر سوره مهرمنتشر شده است .

" عزتشاهي " يكي ازمبارزان انقلاب اسلامي در دوره طاغوت بوده است .