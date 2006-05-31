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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۲۷

/ تازه هاي نشر /

شرح حال مبارز انقلابي مكتوب شد

كتاب " خاطرات عزتشاهي " با تحقيق و تدوين محسن كاظمي به پيشخوان رسيد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " خاطرات عزتشاهي " با استفاده از تكنيك مصاحبه تدوين شده و توسط دفتر ادبيات انقلاب اسلامي در 862 صفحه از سوي نشر سوره مهرمنتشر شده است .

" عزتشاهي " يكي ازمبارزان انقلاب اسلامي در دوره طاغوت بوده است .  

کد مطلب 334030

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